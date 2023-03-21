Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jorge Jesus'a sert cevap! "Lale Orta hakem yorumcularına baskı yapmıştır"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında sarı kırmızılı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Sözlerime Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. Burada Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasında olanlar, tüm sezona ışık tutmaktadır. Lale Orta, başında olduğu kurumun görevin dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bu açıklamaların seyriyle ilgili, TFF ve yönetimi sessiz kalmıştır. Buradan şunu anlıyoruz, Sayın Lale Orta ve TFF yönetimi aynı fikirdedir.

"BİR KİŞİ HEM SAVCI HEM DE HAKİM OLAMAZ"

Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ve gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada, MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor ve istediği görüntüleri, istediği kadar ekrana getiriyor. MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır. Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz.

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"TFF NEDEN SUSUYOR?"

Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili olarak, orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta açıklık getirdi, 'EYT'den istifa etmiş' dedi. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın. TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz? Adaleti herkes için sağlayamazsak, şu anda olduğu gibi birileri çıkar ve adaleti kendilerine göre dizayn etmeye çalışır. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, adeta gözümüze sokulacak kadar detaylıca şekilde çalışılıyor."

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"HAKEM ELİNİ KIRMIZIYA GÖTÜRÜRKEN BİRDEN BİRE VAZGEÇİYOR

Anlaşılması zor görüntüler var. Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç izlerken görüntülenmiş bir hakem. Kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyon, hakemin hareketi o yönde... Peki kim müdahale ediyor da hakemin hareketi değişiyor? Yan hakem mi, VAR mı, kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı.

FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI AÇIKLAMASINA TEPKİ

Sivasspor maçını dillerine dolamışlar, oradan kendilerine mağduriyet çıkarmış durumdalar. Alanyaspor maçının 21. dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor. Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor. Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapar? Sırf kırmızı kartı unutturmak için yapıyorlar.

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FATİH TERİM HATIRLATMASI

Bizi sistem dışına itiyorlar diye devam eden bir mağdur edebiyatı var. Amaç belli, kendilerine yapılan hataların üstünü kapatmak. Fatih Hocamız, Schalke 04 maçından önce PFDK'ya sevki hakkında açıklama yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum.

"JORGE JESUS ÜLKEMİZİN İTİBARINI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Uluslararası arenada maç bitiyor, hocaları açıklama yapıyor. Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. Marka değerini yukarı çekmek için hep birlikte uğraştığımız bu dönemde, böyle bir hareket...

"BİZ SAHADA KAZANACAĞIZ"

Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız.

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NE OLMUŞTU?

Kasımpaşalı Ryan Donk'un Galatasaraylı oyuncu Zaniolo ile yaşadığı pozisyonun ardından hakem yorumcularının "Kırmızı olmalıydı" dediği pozisyon için MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşu arayarak "Yorumlarınızı tekzip edin" diye baskı yaptığı, VAR odasından başka bir görüntüyü yayıncı kuruluşa gönderdiği iddia edilmişti.

2022-23 SÜPER LİG SEZONU 26 HAFTALIK ÖZETİ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2023

FENERBAHÇE'NİN BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

İşte Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan paylaşımlar:

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2022-23 SÜPER LİG SEZONU 26 HAFTALIK ÖZETİ

19 Ekim 2022: “MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!” ⁉️

20 Ekim 2022: “Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.” 🎥📸

23 Ekim 2022: “Bu ligi bitirtmeyiz!”🆘

29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle “Ofsaytımsı” tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!🤡🎪🎭

20 Ocak 2023: “Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken

o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”🤯💛💙

21 Ocak 2023: “Biz PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik.

Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu."😵💫🤖

21 Ocak 2023: “Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor…”😱

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ:

2 Şubat 2023: Milyonların önünde, “göz göre göre” Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp “manipülasyon” odaklı bir “görüntümsünün” kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi.🎥🎭🎪🎬

(Net tanımla: Lig yarışının ‘görüntü açıları’ seviyesinde dizayn edilmesi)

16 Mart 2023: Güdümlü yazan, çizen, konuşan “sözde medya mensupları” ve gayriresmi ağızların

devreye sokulması, algının başlatılması.🎭🤹🏽♀️🎬

17 Mart 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane(?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir. Tek söyleyebileceğim şey bu."😇🎭🎬

Rakip Takım Başkanının “MHK Başkanı iddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şey olamaz, bu tevatürdür, mümkün değil.” açıklamasıyla aynı manipülasyonun ‘yönetim seviyesinde’ gündeme taşınması!

Dip not: 17 Mart 2023: Rakip oyuncuya saldıran Fernando Muslera’nın yaptığının sarı kart ile “geçiştirilmesi”👌🎬

Ve bilmediğimiz, kamuoyuna yansımayan, kapalı kapılar arkasında organize edilen kim bilir daha nice olaylar, algılar!

18 Mart 2023: MHK açıklamasıyla “gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu gerçeğinin birkez daha, en net şekilde yaşanması!”📝💯

19 Mart 2023: Milyonların önünde, “göz göre göre” Corendon Alanyaspor maçında Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ OLARAK

TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ADINA ENDİŞE EDİYOR,

SEZONUN SORUSUNU SORUYOR,

SON KARARINIZI MERAK EDİYORUZ:

“LİGE DEVAM EDİYOR MUYUZ ETMİYOR MUYUZ?😎”