MHK Başkanı Lale Orta: "Hiçbir şekilde, hiç kimseye baskı yapmadım"

Haberin Devamı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, TRT Spor'daki Stadyum programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Lale Orta'nın açıklamalarından satır başları:

"Hiçbir şekilde, hiç kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum. Çok zor bir görev. Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz."

Gözden Kaçmasın Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Jorge Jesus ve Lale Orta açıklaması Haberi görüntüle

"MANİPÜLASYONUM SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Donk'un pozisyonunda kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki, hakemlerinden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz."

Haberin Devamı

"MAÇ İZLEME EKİBİMİZ VAR"

"Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip, gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR Merkezi'ne gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten."

"HERKESE EŞİT MESAFEDE YAKLAŞIYORUZ"

"Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Benim için en önemli şey; adalettir, dürüstlüktür, şeffaflıktır. Yıllarımı bu işi vermiş birisi olarak adaletli bir yönetim sergileyeceğime söz verdim. Her zaman bu yeminimin arkasındayım"

"HEKEMLERİMİZ BİRKAÇ MAÇ DIŞINDA ÇOK BAŞARILIYDI"

"Ben başarılı olmaya geldim. Yalnızca 4 ay için değil. Seçildikten sonra da federasyona yine hakemlere hizmet etmek istiyorum. Hakemlerimiz son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı. Yine olacaklar. Daha fazla emek verdiklerini görüyorum ben. Ben kendim için en ufak bir şey beklemiyorum. Konfor alanını terk etti dediler, gerçekten terk ettim, hakemlere bir şeyler verebileceğime inandığım için geldim"

Haberin Devamı

"İSTEDİĞİM POZİSYONU HER YERDEN ALMA HAKKIM VAR"

"Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var"

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşalı Ryan Donk'un Galatasaraylı oyuncu Zaniolo ile yaşadığı pozisyonun ardından hakem yorumcularının "Kırmızı olmalıydı" dediği pozisyon için MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşu arayarak "Yorumlarınızı tekzip edin" diye baskı yaptığı, VAR odasından başka bir görüntüyü yayıncı kuruluşa gönderdiği iddia edilmişti.