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Son dakika: Francesco Farioli'ye Lille kancası! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

#Transfer#Farioli#Lille
Son dakika: Francesco Farioliye Lille kancası Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Geçen sezon çalıştırdığı VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran ve Aytemiz Alanyaspor'un başına geçerek sezonu tamamlayan Francesco Farioli'nin ismi Avrupa'nın büyük bir kulübüyle anılıyor. Bu kez ilgi Fransa'dan, milli yıldızlarımızın takımı Lille'den...

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Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısıyken ismini duyuran, daha sonra VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçen ve iyi işler yapan, geçen sezon kötü bir sürecin ardından İstanbul ekibinden ayrılarak Alanyaspor'a teknik direktör olarak geçen Francesco Farioli, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Lille, teknik direktörlük görevi için Farioli'yi düşünüyor. Fransa'da bir önceki sezonun şampiyonu olan Lille, Jocelyn Gourvennec yönetiminde kötü bir sezon geçirdi. Gourvennec ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Farioli'nin menajeriyle iletişime geçtiği ifade edildi.

33 yaşındaki Farioli'nin Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Lille'in bir diğer adayının ise Portekizli Paulo Fonseca olduğu belirtildi.

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Farioli, Fatih Karagümrük'ten ayrıldığı dönem teknik direktör sorunu yaşayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak iki kulüpten de resmi adım atılmamıştı.

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BURAK YILMAZ AYRILDI, YUSUF YAZICI KİRALIKTAN DÖNECEK, ZEKİ ÇELİK TRANSFER OLABİLİR...

Christophe Galtier önderliğinde milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in katkılarıyla PSG önünde tarihi bir şampiyonluk yaşayan Lille'de şampiyonluk sonrası Galtier ile yollar ayrılmıştı.

Burak Yılmaz ile zaman zaman sorunlar yaşayan yeni teknik direkötr Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın da süresini düşürmüş ve devre arasında oyuncunun Rusya devi CSKA Moskova'ya kiralanmasına onay vermişti.

Sağ bek Zeki Çelik'in ise İtalyan devi Roma ile anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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#Transfer#Farioli#Lille

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