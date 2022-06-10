Son dakika: Andrea Pirlo Süper Lig'e geliyor! Galatasaray ve Fatih Karagümrük...

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Teknik direktörlük kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edilen İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo’nun adı bu kez de Galatasaray ile anıldı. Juventus macerasının ardından kulüp çalıştırmayan Pirlo’nun VavaCars Fatih Karagümrük’ün gündeminde olduğu, hatta kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY ADAYLARINDAN BİRİNİN PROJESİ

Fatih Karagümrük cephesinden ise İtalyan çalıştırıcının Galatasaray’da bir başkan adayının projesi olduğu, seçilirse sarı kırmızılı takımın başına Pirlo’yu getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Galatasaray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada İtalyan teknik adamlarla görüştüklerini belirtirken Mancini için “Gel desek, gelecek durumda” demişti.

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"FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI"

İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Santi Aouna, Pirlo'nun yeni adresinin Süper Lig olacağını ve Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığını yazdı.

VINCENZO MONTELLA'DAN 'TÜRKİYE'YE GEL' ÇAĞRISI

Bu arada Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda adı Türkiye ile anılan Pirlo’ya şu çağrıyı yaptı: “Türkiye, yeniden doğmak için bir sıçrama tahtası. Bu yüzden Andrea Pirlo’ya ‘Sen de gel’ diyorum. Pirlo’nun gelmesini çok isterim. Türkiye liginin seviyesi iyi. Burada da sonucu küçük detaylar belirliyor ve biz İtalyan antrenörler buranın daha da büyümesine yardımcı olabiliriz.”

PIRLO'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2018'de futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2020'de Juventus'un başına geçen Pirlo, İtalyan devinin başında 52 maça çıkıp 2.15 puan ortalaması yakaladı. Juventus'un uzun süreli şampiyonluk serisinin bittiği sezon takımın başında olan İtalyan futbol efsanesi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı.

43 yaşındaki Pirlo, 2020/21 sezonunun bitimiyle Juventus'tan ayrıldı ve sonradan bir takım çalıştırmadı.