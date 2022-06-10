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Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu!

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Can Bartu
Fenerbahçeye Jorge Jesus dokunuşu
Süleyman Arat

Tecrübeli teknik adamın talebi sonrası Samandıra’daki toplantı odası ile boş duvarlar oyuncuların gol sevinçleri başta olmak üzere özel görsellerle yeniden dizayn ediliyor. Oldukça sade bir görünüme sahip olan takım otobüsünün de dış kaplaması değiştiriliyor

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Yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe’de değişim Portekizli çalıştırıcı henüz sahaya inmeden kendisini göstermeye başladı.

Sahada coşkuyla oynayan bir Fenerbahçe yaratmak isteyen Jorge Jesus bu etkinin takımın bulunduğu her yerde devam etmesi için düğmeye basmış durumda. Geçtiğimiz hafta yapılan imza töreninden önce Samandıra Tesisleri’ni ve Ülker Stadı’nı gezen, takım otobüsünü inceleyen Jesus, hepsine futbolcular üzerinde motivasyon arttırıcı dokunuşlar yapılmasını istedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bunların ilkinin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Tesislerde bulunan bazı boş duvarlar ile oldukça sade bir havaya sahip olan toplantı odasının oyuncuların gol sevinçleri başta olmak üzere özel görsellerle yeniden dizayn ediliyor. Tasarımı taraftarların oylarıyla belirlenen ve oldukça sade bir görünümü olan takım otobüsünün dış kaplaması da futbolcuları ve taraftarları motive edici hale getiriliyor.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Can Bartu

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