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Son Dakika: Artem Dzyuba, İstanbul'a geldi iddiası! Fenerbahçe'den istediği maaş...

#Transfer#Fenerbahçe#Artem Dzyuba
Son Dakika: Artem Dzyuba, İstanbula geldi iddiası Fenerbahçeden istediği maaş...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Artem Dzyuba'nın sarı lacivertli takımla görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü ve istediği maaş ortaya çıktı.

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Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

En az bir santrfor alması beklenen sarı-lacivertliler için Artem Dzyuba ismi daha önce gündeme gelmişken söz konusu transferde yeni bir gelişme yaşandı.

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İSTANBUL'A GELDİ

Goal Türkiye, Rus santrforun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiğini öne sürdü.

YILLIK 2 MİLYON EURO MAAŞ

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen Dyzuba, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep etti. Haberde, Fenerbahçe'nin bu maaşı düşürmeye çalıştığı iddia edildi.

İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

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ARTEM DYZUBA'NIN 2021-22 SEZONU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.

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13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.

Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Artem Dzyuba

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