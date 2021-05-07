Son Dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi! Frey'i ver, Yuma Suzuki'yi al

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Japon golcü Yuma Suzuki için kulübü St. Truiden'in istediği bonservis bedeli oldu.

St Truiden yönetimi Suzuki için 5 milyon euro talep ederken Belçika basınına göre kulüp, Suzuki'nin boşluğunu Fenerbahçe'den bu sezon Beveren'e kiralık olarak giden Frey ile doldurmak istiyor.



Beveren'de bu sezon başarılı bir ivme yakalayan Michael Frey'e olan ilgi sonrası Yuma Suzuki'nin de içinde bulunduğu bir paketle iki kulübün takasa girebileceği de iddia edildi. 25 yaşındaki Yuma Suzuki bu sezon 35 maçta 17 gol 4 asist kaydetmişti.

Bu sezon Beveren forması altında 30 maça çıkan Frey ise 16 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi ve Jupiler Pro League'in en dikkat çeken isimlerinin arasında yerini aldı.

Yuma Suzuki kimdir?

25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

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