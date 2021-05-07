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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe 19'luk sol bek Çağtay Kurukalıp ile anlaştı - Transfer Haberleri

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Son Dakika: Fenerbahçe 19'luk sol bek Çağtay Kurukalıp ile anlaştı - Transfer Haberleri

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun hamleleri de şimdiden yapılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerin ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek Çağtay Kurukalıp ile gerçekleştireceği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe gelecek yılın planlarını da yapyapıyor. Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Yeni sezonda takımın başında olması beklenen Emre Belözoğlu'nun oyuncuyu ikna edip anlaşmaya vardığı iddia edildi..

Buna göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

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Galatasaray'ın da Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için uzun süredir devrede olduğu konuşuluyordu.

Çağtay Kurukalıp kimdir?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor

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