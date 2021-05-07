Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Ali Koç dönemindeki diğer hocaları solladı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Erol Bulut'la yaşanan yol ayrımından sonra göreve gelen ve 7 maçta 17 puan toplayarak başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu, gerek Fenerbahçe yönetiminin gerekse taraftarların gönlüne taht kurmayı başararak geçici geldiği görevde kalıcı olmayı başardı.

Kulübede, basın toplantılarında, yayıncı kuruluşa verdiği açıklamalarda net ve anlaşılabilir bir dille dominant karakter sergileyen genç teknik adam, Fenerbahçe taraftarının özlemini duyduğu karamsarlıktan uzak, iddialı ve camiayı motive edici bir grafik çizmesi de çok beğenildi.

OYUN KARAKTERİ DEĞİŞTİ

Kısa süre içinde Fenerbahçe’nin oyun karakterini değiştiren, futbolcuların enerjisini yükselten, kadrodaki oyuncu yelpazesini iyi ve dengeli kullanan Emre Belözoğlu, cesur kararlarla her maça galibiyet parolasıyla çıkan bir takım yarattı.

Fenerbahçe yönetimine ve tüm taraftarlara "Keşke bu değişiklik daha erken yapılsaydı" sözünü söyleten Emre Belözoğlu, 7 maçta 5 galibiyet 2 deplasman beraberliğiyle 17 puan toplamayı başararak takımını şampiyonluk yarışında tuttu.

KALIRSA AZ VE ÖZ TRANSFER YAPACAK

Geçtiğimiz yıl yürüttüğü sportif direktörlük görevinde 'Alo ben Emre Abin' esprileriyle transferin en flaş ismi olan Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki yıl az ve öz transferle yola çıkması bekleniyor. Şu anki kadrosunun büyük bölümünü getiren isim olan Belözoğu'nun Samatta'nın yerine mutlak suretle iyi bir santrafor transferi yapmayı düşündüğü, bunun haricinde yeni sezon kadrosunu küçük dokunuşlarla tamamlayacağı öğrenildi.

ALİ KOÇ'UN ŞAMPİYONLUK PROJESİ

Yaklaşık 1 ay sonra (5-6 Haziran) tarihinde yapılması planlanan olağan seçimli kongrede, Ali Koç'un yeniden başkanlığa aday olup ve kazanması durumunda seneye de takımın başında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ali Koç'un kongre üyelerine hem geçen 3 yıllık süreç, hem önlerinde ki 3 yıllık süreç hem de Emre Belözoğlu planlarını aktaracak.

EN BEĞENİLENİ EMRE BELÖZOĞLU

Ali Koç'un üç yıllık başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik adamlar arasında taraftarın en sevdiği isim olan Emre Belözoğlu geçici olarak görev yapan Erwin Koemab ve Tahir Karapınar hariç, diğer teknik adamlarla kantara konulduğunda aralarında şu farklar belirgin olarak öne çıkmakta...

PHILLIP COCU EN BAŞARISIZ HOCAYDI

Ali Koç döneminin en önemli teknik adam yatırımı olarak tanıtılan Hollandalı Philip Cocu, az konuşan, planlarını, hedeflerini paylaşmayan, sakin, kendi halinde bir kişi olarak 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik 7 mağlubiyetle camiada silik bir iz bırakırken, takım ligde küme düşme potasına kadar gerilemişti

ERSUN YANAL SERT VE TAVİZSİZDİ

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış Ersun Yanal, yeniden göreve geldiğinde iddialı sözleri, şampiyonluk yolunda kararlı ifadeleriyle öne çıkmıştı. Sert ve tevizsiz bir teknik adam olarak bilinen Ersun Yanal, oyuncularla zaman zaman sorunlar yaşadı, en çok ta genç oyunculara şans vermemekle eleştirilirken o da 55 maçta 27 galibiyet, 15 beraberlik 13 yenilgi elde etti.

EROL BULUT'UN İLETİŞİMİ ZAYIFTI

Gene büyük umutlarla, uzun vadeli bir proje olarak Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut, Philip Cocu ile benzer özellikler taşıyordu. Sessiz, içine kapanık, maç sonu açıklamaları beğenilmeyen, iddialı demeç vermekten kaçınan, motivasyonu düşük, oyuncularla iletişimi zayıf olarak eleştirilen Bulut oyuncular tarafından da pek sevilmediği şeklinde eleştiri almıştı. 34 maçta 21 galibiyet,5 beraberlik 8 mağlubiyetlik performans genç teknik adamın sonunu getirdi.

BELÖZOĞLU'NU TÜM OYUNCULAR SEVİYOR

Oyuncular tarafından çok sevilen Ere Belözoğlu, müthiş kariyeriyle futbolcuların rol modeli. Konuşmalarında net ve öz güveni yüksek görünüm veren genç teknik adam, kenarda, basın toplantılarında ve antrenmanlarda dominant bir karakter sergiliyor. Karamsarlıktan uzak, iddialı ve camiayı motive edici bir dil kullanan Emre Belözoğlu rakipler tarafından da saygı görüyor.

7 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 7 puan toplarken, Erol Bulut dönemine oranla daha cesur bir futbol sergiledi.