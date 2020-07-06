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Haber Giriş: 06.07.2020 - 19:11,Son Güncelleme:

Son dakika! Fenerbahçe'ye Oleksandr Zubkov'dan transfer cevabı!

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Son dakika! Fenerbahçe'ye Oleksandr Zubkov'dan transfer cevabı!
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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, sarı lacivertli kulüp hakkında konuştu.

Macaristan'ın Ferençvaroş takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergei Rebrov'un çalıştırdığı Ferençvaroş'da oynayan Zubkov, ''Dürüst olmak gerekirse çıkan haberler ciddi değil. Belki bazı söylentiler oldu ama kariyerimin bu aşamasında Türkiye'ye gitmeyi hiç düşünmedim.'' sözlerini kullandı.

Bu sezon 9 gol ve 6 asist ile oynayan Zubkov, geçen sezon başında Shakthar Donetsk'ten transfer edilmişti.

Son dakika Fenerbahçeye Oleksandr Zubkovdan transfer cevabı

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