Son Dakika | Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku!

Milli ara sonrasında Göztepe deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda takımdaki durumu belirsiz olan Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcu idman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşadığı için antrenmanı yarıda bıraktı.

Sarı lacivertliler, 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Göztepe'yle karşılaşacak.

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