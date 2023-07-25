Son Dakika: Fenerbahçe'ye Danimarkalı orta saha! Pedro takasıyla Hjulmand iddiası...| Transfer Haberleri

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Lecce'nin 24 yaşındaki kaptanı Morten Hjulmand'ı kadrosuna katmak istiyor.

Bu transferde kullanılacak isim ise sarı lacivertlilerin elden çıkarmak istediği Joao Pedro. Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcu için İtalyan ekibine 10 milyon euro + Joao Pedro'yu teklif edeceği ifade ediliyor.

Lecce'nin transfer listesine giren Pedro için çeşitli takas formülleri üzerinde durulurken sorunun çözümü durumunda Danimarkalı oyuncunun ön libero arayışında olan Fenerbahçe'nin formasını giyme ihtimali bulunuyor.

Danimarka Milli Takımı'nın geniş havuzunda bulunan defansif orta saha, 2021 yılında Admira Wacker'den 170 bin euro'ya transfer edilmişti. Geride bıraktığımız sezonda Lecce formasıyla 36 resmi maçta boy gösteren Hjulmand, 5 asist yaptı.

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LECCE'YE NASIL GELDİ?

2 yıl sonra Avusturya ekiplerinden Admira Wacker'e transfer olan Morten Hjulmand, burada gösterdiği performansla Lecce'nin dikkatini çekti.

İtalyanlar, Hjulmand'ı 170 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı. Lecce'ye imza attığı dönemde 700 bin Euro'luk piyasa değeri olan Danimarkalı ön libero, an itibarıyla 15 milyon euroluk market değerine sahip.

Sağ ayağını kullanan 24 yaşındaki futbolcu, fizik gücü ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

PEDRO AVRUPA KADROSUNDA DA YOK

Fenerbahçe'de genç oyuncular Emre Demir ve Emir Ortakaya, Avrupa listesinde yer bulamadı. Nazım Sangare, Willian Arao, Joao Pedro, Samet Akaydin, Joshua King ile Lincoln Henrique, İsmail Kartal tarafından tercih edilmeyen oyuncular oldu.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇİYOR

Zaha’nın Galatasaray’a gitmesiyle son iki gündür özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir taraftar baskısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi sakinliğini koruyarak panik transfer yapmayacak ancak Fildişi Sahilli oyuncuyu unutturacak bir isim alacak. Avrupa maçlarının ardından ihtiyaç duyulan mevkilere 3 veya 4 oyuncuyla takviye yapılması bekleniyor.

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