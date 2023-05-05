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Son Dakika: Fenerbahçe'ye bitirici kanat forvet! Ryan Kent ile anlaşma sağlandı iddiası | Transfer Haberleri

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Rangers
Son Dakika: Fenerbahçeye bitirici kanat forvet Ryan Kent ile anlaşma sağlandı iddiası | Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 09:20

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da gelecek sezonun yapılanmasında. Sarı lacivertli ekibin, sezon sonu sözleşmesi bitecek kanat forvet ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da şimdiden yapılıyor.

Fenerbahçe'nin Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kanat forvet Ryan Kent'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. İddiaların ardından sarı lacivertlilerin oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki Ryan Kent'in, Rıdvan Yılmaz ve Kenny Miller’dan Türkiye için olumlu referans aldığı belirtildi.

Rangers'tan yıllık yaklaşık 1 milyon Sterlin kazanan Ryan Kent'in Premier Lig'den de taliplileri var.

Liverpool altyapısından yetişen ve 2019 yılında Rangers'a 7.2 milyon euro karşılığında Transfer olan Kent, bu sezon 43 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

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