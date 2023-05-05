A Milli Takım'da Stefan Kuntz 'şimdilik' göreve devam edecek!

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Futbol kamuoyunda büyük yankı yaratan ‘A Milli Takım’da teknik direktör Stefan Kuntz’un görevine son verilip yerine Abdullah Avcı mı getirilecek?’ sorusu dün cevabını buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin dün yaptığı toplantıda Kuntz ile ‘şimdilik’ devam kararı alındı.

Büyükekşi ve kurmayları önümüzdeki günlerde konuyu tekrar değerlendirmeye alacak. 2021 Eylül’de teknik direktörlüğe getirilen Stefan Kuntz’un, sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek.

ABDULLAH AVCI İDDİASI

Stefan Kuntz ile yolları ayıracak olan TFF yönetiminin, ay yıldızlı ekibin başına Abdullah Avcı’yı getireceği ve Avcı’nın gelişiyle birlikte A Milli Takım teknik heyetinin büyük ölçüde değişeceği belirtilmişti.

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BURAK YILMAZ VE EGEMEN KORKMAZ İDDİASI

Abdullah Avcı'nın A Milli Takım'daki ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da olacağı öne sürülmüştü. Tecrübeli futbol adamı, Korkmaz ile Trabzonspor'da beraber çalışmıştı. Burak Yılmaz'ın ise ilk teknik adamlık deneyimini Milli Takım'da yaşayacağı kaydedilmişti.

16 MAÇTA GÖREV YAPTI

60 yaşındaki Kuntz, ay yıldızlı ekibin başında çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

OYNATTIĞI FUTBOL ELEŞTİRİLİYOR

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrılmıştı. Son dönemde teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği, spor kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

Ermenistan deplasmanında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanan A Milli Takımımız, Hırvatistan'a karşı ise 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşmalar sonrasında Stefan Kuntz'un oynattığı futbol yine tartışmalara neden olmuştu.

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AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçındaki oyuncu tercihleri ve yaptığı açıklamalar sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Futbol kamuoyu, özellikle 'Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok.' sözleri nedeniyle Alman hocayı sert bir dille eleştirirken tecrübeli isimle yolların ayrılacağı ifade edildi.

SON 6 MAÇTA 10 GOL

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrılmıştı. Son dönemde teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği, spor kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

Ermenistan deplasmanında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanan A Milli Takımımız, Hırvatistan'a karşı ise 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşmalar sonrasında Stefan Kuntz'un oynattığı futbol yine tartışmalara neden olmuştu.

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