Son Dakika: Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'ya övgüler! "Icardi'den daha iyi! Bu sezon 25-30 gol atar..."

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig ve Avrupa Kupalarında gösterdiği başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.

Daha önce Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter gibi kulüplerde oynayan tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli ekibe geldiği günden beri hem performansı hem de takıma katkısıyla alkış topladı.

Fenerbahçe’de 8 maçta kaydettiği 6 gol 5 asistlik performansıyla adından söz ettiren Boşnak golcü, sarı lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.

Edin Dzeko’nun performansını ve gelişimini yıllardır takip eden Bosna Hersek medyasının futbol muhabirleri, 37 yaşındaki golcüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KEMAL AHMETOVİC (TV SPORT KLUB):

“DZEKO’NUN PERFORMANSI BENİ ŞAŞIRTMADI, FENERBAHÇE GERÇEK BİR ŞAMPİYONA VE KAPTANA SAHİP”

Edin Dzeko’nun bu sezonki performansı beni şaşırtmadı. Dzeko, futbol dünyasında saha içinde ve dışında %100 profesyonel olan az sayıdaki kişiden biri. İşine çok bağlı. Hayatında birçok zorluk yaşadı, bu da onun daha olgun olmasına yardımcı oldu. Yaşadığı zorluklar saha içine ve dışına yansıdı. Disiplin ve sıkı çalışma onun hayatı ve profesyonelliği. Fenerbahçe gerçek bir şampiyona ve gerçek bir kaptana sahip. Dzeko’nun, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasına yardım etme arzusuna ve bu yolda birçok gol atacağına yürekten inanıyorum. Tadić, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve diğerleriyle birlikte oynadığını düşünürsek 15'ten fazla gol atacağından eminim ancak 20'den fazla gol atması da ihtimal dışı değil.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ SEZONDA BALIC VE BOLIC'İ GEÇEBİLİR"

Olağanüstü fiziksel ve teknik yeteneklerinin yanı sıra zihinsel gücü de en üst seviyede. Bu özelliklerinin Dzeko’nun 37 yaşında bile olağanüstü oynamasına yardımcı olduğunu eklemek isterim. Željezničar ve Teplice gibi "küçük" kulüplerden çıkıp Wolfsburg gibi bir takıma geldi. Felix Magath gibi sert ve zorlu bir koç tarafından eğitildi. Dzeko, bu koşullara uyum sağlama konusunda herhangi bir sorun yaşamadığı için bu onun zihinsel gücünün en iyi göstergesidir. Wolfsburg ile Almanya şampiyonu olduğunu ve Bundesliga'daki sezonlarından birinde en iyi golcü olduğunu unutmamalıyız. Bu sizi başka bir seviyeye yükseltir ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonu olmasının nedeni de budur. Manchester City ile Premier Lig şampiyonu oldu. Roma ve Inter onun zihinsel gücünün bir göstergesiydi. Ayrıca Bosna Hersek'i 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na götürdüğünü de belirtmek gerekir. Elvir Bolić ve Elvir Baljić Fenerbahçe formasını büyük onurla taşıdılar ama bence Džeko'nun önümüzdeki 2 sezonda onları geçme şansı var.

ALDİN LAGUMDŹİJA (NOVA BH TV):

“EDİN DZEKO, DÜNYA ÇAPINDA BİR FORVET OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADI”

Edin Džeko'nun formuna ve etkisine şaşırmadığımı söylemeliyim. Yeni bir kulübe ve daha önce hiç oynamadığı bir lige gelmesine rağmen, nerede ve kime karşı oynarsa oynasın gol atma kapasitesine sahip dünya çapında bir forvet olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gittiği her kulüpte bunu kanıtladı ve ilginçtir ki yetenekleri buna rağmen birçok kişi tarafından tekrar tekrar sorgulanıyor. Kulüp kariyerinde 300'den fazla ve Bosna Hersek Milli takımında 65 gol attıktan sonra, bu eleştiriler kesinlikle hak edilmemiş bir şey. Ve dediğim gibi, klasını bir kez daha kanıtlıyor.

Fenerbahçe için en güzel şey Džeko'nun hiçbir zaman sakatlığa eğilimi olmaması. Bu da Dzeko’nun otomatik olarak tüm sezon boyunca takımı için hazır olacağı anlamına geliyor. Džeko'nun, Icardi, Aboubakar ve Cenk Tosun gibi forvet oyuncuları arasında Süper Lig'e yeni gelen tek oyuncu olduğunu, Icardi, Aboubakar ve Tosun'un ise yeni ortama alışmak için zaten bir dönem geçirdiklerini bilmelisiniz. Tabii ki Džeko da dahil olmak üzere hepsi iyi oyuncular ve 30 yaş ve üstü olan futbolcular. Dolayısıyla büyük bir tecrübeye de sahipler. Bu istatistikle ilgili ilginç olan şey ise Džeko'nun halihazırda beş asistinin olması. Bahsi geçen diğer üç oyuncunun ise üç asisti var. Bu da Edin Džeko'nun sadece harika bir forvet değil, aynı zamanda pas verebilen, asist yapabilen ve sahada birden fazla role sahip olabilen değerli bir takım oyuncusu olduğunu ve takım için büyük bir değer olduğunu anlatmaya yeter de artar bile.

"DZEKO HAKKINDA SORGULANAMAYACAK TEK ŞEY MENTALİTESİ"

Evet, sezon başında "yeni bir gençlik dönemi" yaşıyor ama onun kariyerini bilen hiç kimse buna şaşırmamalı. Elbette her oyuncunun iniş çıkışları vardır ve Džeko da bir istisna değil ancak gerçek şu ki; o çok istikrarlı bir oyuncu. Dzeko’nun sezon başındaki etkisi beklenen bir şeydi. Eminim ki Fenerbahçe antrenörü onun fiziğinin, mantalitesinin, etkisinin farkındadır ve Džeko'yu sebepsiz yere kaptan yapmamıştır. Bu konuya değinmişken, Bosna Hersek'in kaptanı hakkında sorgulanamayacak tek şey onun dirençli mantalitesi. Tekrar ediyorum, her oyuncunun iniş çıkışları olabilir ve futbol her şeyden önce bir takım oyunudur ama Džeko fark yaratan bir oyuncu. Çok az zayıf yönü var. Dzeko, asist yapabiliyor, oyunu okuyabiliyor, takım arkadaşlarına yardım etmek için geri dönüyor. Fenerbahçe ölümcül bir forvet istiyordu ve aldılar.

HAJRUDİN PROLİĆ (SPORT CENTAR):

“DZEKO, ŞU ANDA ICARDİ, ABOUBAKAR VE CENK TOSUN’DAN DAHA İYİ, BU SEZON 25-30 GOL ATAR”

Bence Dzeko neden yıllarca Avrupa'nın en güçlü liglerinde oynadığını gösteriyor. Hücumda çok büyük bir katkı sağlıyor. Sadece bireysel olarak daha iyi istatistiklere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda harika bir takım oyuncusu. Fenerbahçe takımının tamamı onun sayesinde daha iyi oynuyor. Eğer sakatlanmazsa Dzeko'nun bu sezon 25 ila 30 gol atacağına inanıyorum. Şu anda Icardi, Aboubakar ve Tosun'dan daha iyi olduğuna ve Süper Lig'in en golcü oyuncusu olacağına inanıyorum. Dzeko hayatı boyunca profesyonel bir futbolcu oldu. O, sağlığına ve vücuduna dikkat ediyor. Sıkı antrenman, Dzeko’nun sırrı. Bence birkaç yıl daha en üst seviyede oynayabilir.