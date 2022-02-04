Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sol bekini İtalyanlar duyurdu! Charalampos Lykogiannis

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Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona yakın! İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Cagliari'nin 28 yaşındaki Yunan sol beki Charalampos Lykogiannis ile prensip anlaşmasına vardı.

Cagliari ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lykogiannis ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Serie A kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

1.90 boyundaki Charalampos Lykogiannis, bu sezon Cagliari formasıyla 20 maça çıkıp gol ya da asist katkısı vermedi.