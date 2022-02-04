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Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek önerisi: Layvin Kurzawa

#Fenerbahçe#Kurzawa#PSG
Fenerbahçeye sürpriz sol bek önerisi: Layvin Kurzawa

Ghislain Konan'ın menajeri imza parasında diretince bu transferi rafa kaldıran Fenerbahçe'ye Fransız sol bek Layvin Kurzawa'nın önerildiği iddia edildi. Sarı Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncunun şartlarını soruşturduktan sonra karar verecek.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın çok istediği sol bek transferini bir türlü noktalayamadı. Ghislain Konan ve takımı Reims ile her konuda anlaşma sağlanmıştı ancak oyuncunun menajeri imza parasında diretince bu transfer rafa kalktı.

Fanatik'in haberine göre alternatif isimler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla PSG forması giyen Layvin Kurzawa önerildi.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon PSG’de sadece bir maçta forma giydi.

PSG’den maaş desteği

Fransız devinin kadroda düşünmediği Kurzawa, Avrupa’da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte takımda kaldı. Fenerbahçe’ye, başarılı oyuncunun kiralık olarak transfer edebileceği mesajı gönderildi. Kurzawa’nın yarım sezonluk brüt maaşı 2.7 milyon Euro. PSG, oyuncuyu kiralasa bile bu ücretin bir bölümünü karşılayabilir.

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Son söz Kartal’ın

Yönetimin çekincesi, Kurzawa’nın bu sezon forma giymemiş olması. Yıldız futbolcu sezon başından beri takımla çalışmasına rağmen maç eksiği bulunuyor. Kurzawa’nın son durumuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi. Eğer İsmail Kartal, 29 yaşındaki oyuncunun kısa sürede hazır hale geleceğine inanırsa, bu transfer gerçekleşebilir.

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