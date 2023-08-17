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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni kalecisini Fred getiriyor! De Gea iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Fred
Son Dakika: Fenerbahçenin yeni kalecisini Fred getiriyor De Gea iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 08:32

Cengiz Ünder ve Fred transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir hamleyle 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'i Türkiye'ye getirmişti. Uzun süredir görüştüğü Dominic Livakovic transferini bir türlü bitiremeyen ve Dinamo Zagreb'in taleplerinden sıkılan sarı-lacivertliler, Hırvat ekibine rest çekmişti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, Avrupa'da yeniden konuşulmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, yeni transfer Fred'in devreye girmesiyle De Gea'ya sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirmek için transferde devreye girdi.

Kaleci transferi için uzun süredir Dominic Livakovic ile görüşen sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciye Sevilla'nın talip olmasıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. Faslı kalecisi Bonou'yu, 19 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına satan Sevilla, Dinamo Zagreb'e Dominik Livakovic için 10 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi teklif etmişti.

DE GEA'NIN YORUMU HEYECAN YARATTI

İspanyol ekibi Hırvat kaleciye de Bonou'nun kulüpten aldığı maaşı önermişti. Transferin bu hafta biteceği iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e rest çekerken, dünyaca ünlü bir başka ismin Fenerbahçeli Fred'in sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum heyecan yarattı.

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Manchester United'dan ayrılan İspanyol kaleci David De Gea, eski takım arkadaşı Fred'in ilk idman fotosunun altına 'büyük oyuncusun' yazdı.

FRED'E TÜRKİYE'Yİ SORDU

Sabah'ın haberine göre; bu yorumun öncesinde de De Gea'nın Fred'e Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını sorduğu öne sürüldü.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Bunu gören taraftarlar Başkan Ali Koç'a De Gea'yı alması çağrısında bulunurken, sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.

Bu yorumun öncesinde de De Gea'nın Fred'e Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını sorduğu öne sürüldü.

Menajeri aracılığıyla birçok teklif alan DE GEA'yı MLS'ten Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın da istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Fred

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