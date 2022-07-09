Son Dakika: Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alexander Sörloth için fotoğraflı cevap! Dev teklif sonrası...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de teknik direktörden sonra sezonun en önemli hamlesi olarak görülen santrfor transferinde Alexander Sörloth ismi yeniden ön plana çıkmaya devam ediyor.

Norveçli futbolcu için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim, hedefine ulaşabilmek için tüm şartlarını zorlama kararı almıştı.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YENİLEDİ

Spor Arena'nın gün içerisinde edindiği bilgiye göre; Sörloth'u 2020 yılında 20 milyon Euro’ya satın alan RB Leipzig’e daha önce 6 milyon Euro öneren Fenerbahçe'nin, teklifini ‘6.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay’ şeklinde yeniledi.

Sarı lacivertli yöneticilerin, 26 yaşındaki futbolcuya da yılda 2 milyon Euro garanti para teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

SICAK BAKIYOR

Ayrıca Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da forma giyen Sörloth'un, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da belirtilmişti.

Haberin Devamı

LEIPZIG'TEN ŞAŞIRTAN YANIT

Bu gelişmelerin ardından Leipzig'in Alexander Sörloth ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

Bir Fenerbahçe taraftarı, Bundesliga ekibinin bir gönderisinin altına "Sörloth’u bize ver" şeklinde mesaj yolladı. Leipzig'in hesabından ise "Hayır" ifadelerinin yer aldığı bir yanıt geldi.

Bu etkileşim, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medyada çok konuşuldu.

ALTERNATİFİ ERISON

Fenerbahçe, Sörloth transferini gerçekleştiremediği takdirde Botafogo’da oynayan Erison’a yönelecek. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki solak santrfor bu sezon 24 maçta 14 gol, 3 asist üretti.