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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Willian Arao'nun sarı lacivertli kulübe transferi konusunda arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya basınından UOL Sports'un dün servis ettiği habere göre; Willian Arao, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Aynı haberde, sarı lacivertli kulübün bir yöneticisinin, sözleşme detaylarını görüşmek için Brezilya'da olduğu belirtildi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİNİ DUYURDULAR

Globo ise son servis ettiği haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin tamamlandığını öne sürdü. Son görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve yetenekli oyuncunun önümüzdeki hafta sarı lacivertli takıma imza atacağı kaydedildi.

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Flamengo'nun 5 milyon Euro istediği transfer için Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncunun Jorge Jesus ile çalışmaya istekli olması sebebiyle Brezilya temsilcisine takımdan ayrılmayı arzuladığını ilettiği bildirildi.

BONSERVİSİ 3 TAKSİTTE ÖDENECEK

Willian Arao'nun İstanbul macerasına sıcak bakmaması sebebiyle eli güçlenen Fenerbahçe, 3 milyon Euro karşılığında oyuncunun kulübü Flamengo ile anlaşmaya vardı. Söz konusu bonservis bedelinin 3 eşit taksitte ödeneceği belirtildi.

Willian Arao'nun bonservis bedelinin ilk taksidini peşin ödeyecek olan sarı lacivertli kulüp, ikinci taksidi Kasım ayında, son taksidi ise Ekim ayında ödeyecek.

TRANSFERDE KİLİT İSİM

Brezilya basını, transferde kilit rolü menajer Carlos Leite'nin üstlendiğini yazdı. Flamengo ve Fenerbahçe ile iyi ilişkileri olduğunun altı çizilen Leite, transferin mutlu sona ulaşmasında önemli rol oynadı.

Carlos Leite'nin menajerliğini üstlendiği oyuncular arasında Josef de Souza, Talisca, Paulinho, Maicon, Ayrton Lucas, Marlone, Joao Pedro gibi Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

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BAŞKAN YARDIMCISI FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DOĞRULADI

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, "Fenerbahçe, resmi olarak teklifini yaptı. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Willian ile de bu teklifi paylaştık. Biraz piyasa araştırması yapıyoruz. Kısa süre içerisinde cevabımızı ileteceğiz." dedi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Flamengo forması giyen Willian Arao'nun Pazar günü oynanacak Corinthians mücadelesiyla profesyonelliğe adım attığı kulübünde son maçına çıkması bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcunun, aynı gün İstanbul'a gelmek için yola çıkacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Arao, 5 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

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