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Son Dakika: Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a attığı gol öncesi Mert Hakan Yandaş detayı! Gözleriyle...

#Fenerbahçe#Mert Hakan#Trabzonspor

Trabzonspor karşısında Miha Zajc’ın kafayla attığı golde serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın atışı kullanmadan önceki mimikleri dikkat çekti.

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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçındaki performansı ve asistiyle sarı lacivertli takımın elde ettiği beraberlikte büyük rol oynadı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc’ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi: 1-1.

Tecrübeli oyuncunun serbest vuruşu kullanmadan önceki mimikleri yayıncı kuruluş kameralarına takıldı. Mert Hakan Yandaş'ın golden hemen önce arkadaşlarına golün atıldığı bölgeye koşu yapmalarını işaret ettiği görüldü.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan#Trabzonspor

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