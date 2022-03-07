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Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min Jae damgası! Son dakikada saniyeler içinde...

#Kim Min Jae#Fenerbahçe#Trabzonspor

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin Trabzonspor maçındaki performansı geceye damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcunun özellikle 90+6. dakikada yaptığı koşu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, Trabzonspor mücadelesinin son bölümlerindeki koşusuyla Kadıköy'de 1-1 sona eren derbiye damga vurmayı başardı.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında gelişen Trabzonspor kontraatağına rakip ceza sahası içinde yakalanan 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 8 saniye içinde görev bölgesine dönerek savunmada kritik bir müdahaleye imza attı.

Maçın son anlarında yaklaşık 60 metreyi kısa süre içerisinde kat ederek mutlak bir gol pozisyonunu engelleyen Güney Koreli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min Jae damgası Son dakikada saniyeler içinde...

Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min Jae damgası Son dakikada saniyeler içinde...

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR.

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