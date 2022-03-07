Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçında dikkat çeken 17 dakika! İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 71. dakikada Mija Zajc kaydetti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Nwakaeme'nin 84. dakikadaki vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi biten Trabzonspor puanıonı 67'ye çıkardı ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra puan kaybeden Fenerbahçe ise puanını 47'ye çıkardı.

Haberin Devamı

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor mücadelesi öncesi ligde sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarını kazanan Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a karşı yaşadığı beraberlikle üst üste 4. galibiyetini almayı başaramadı.

Daha önce ligde sadece 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilen sarı lacivertliler, sezonun ilk 3 maçının ardından aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı. İsmail Kartal ve öğrencileri, bu sonuçla 28 hafta sonunda puanını 47'ye yükseltti.

TRABZONSPOR'A 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe'nin ligde Trabzonspor'a karşı evindeki yenilmezlik serisi 25 müsabakaya yükseldi. Sarı lacivertli ekip, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig mücadelesinde 13 kez kazanırken, 12 kez ise rakibiyle yenişemedi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE KARAKTER KOYDU

F.Bahçe istekli, Trabzonspor ise özgüvenli başladı. İsmail Kartal, orta alanın merkezini sağlama almak için Crespo-Mert Hakan ve Zajc gibi temposu ve dinamizmi yüksek oyuncuları tercih etti. Bakasetas’ın bağlantıyı kurmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sadece Nwakame’nin getirdiği toplarda zorlandı. İrfan Can’ın kırmızı kart görmesinden çok kısa bir süre sonra Trabzonspor golü bulmasına rağmen 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe, iyi bir karakter ortaya koydu.

Haberin Devamı

MERT, ZAJC, SZALAi VE CRESPO ÇOK iYiYDi

Açıkçası son 15 dakikalık bölüme kadar sarı lacivertlilerin 10’a 11 oynadığını hissetmedik. Mert Hakan, Zajc, Szalai ve Crespo’nun olağanüstü mücadelesi bu durumun başlıca nedeniydi. Trabzonspor’da ise Visca sahada yoktu. 90’ıncı dakikada kaçırdığı gole kadar yıldız futbolcuyu sahada göremedik. Nwakaeme, Siopis ve genç Ahmetcan dışında bordo mavili takımda vasatın üzerine çıkan futbolcu yoktu. 10 kişi oynayan Fenerbahçe, karşısında futbol oynamayı son 15 dakikada hatırlaması açıkçası lider Trabzonspor’a yakışmadı.

TRABZON’UN PASiF FUTBOLU SORGULANMALI

Dün orta alan rotasyonunda Dorukhan ve Hamsik’i aradı Abdullah Avcı. Son 10 dakikada da herşeye rağmen Nwakaeme çıkmamalıydı. Çünkü o bölümde Trabzonspor oyun üstünlüğünü tekrar ele almıştı. Fenerbahçe, 75 dakika 10 kişi oynayıp yenik durumdan beraberliği bulduğu için 2 puan kayıp değil. Trabzonspor ise ciddi bir puan farkı ile önde olmasına rağmen önde götürdüğü bir maçta bu kadar uzun süre 1 kişi eksik oynayan ezeli rakibine böyle pasif bir futbolla berabere kalmasını sorgulamalı.

Haberin Devamı

Dün maçın hakkı beraberlikti. Fenerbahçe, yüksek bir karakter ve mücadele gücü ortaya koyarak alkışı hak eden taraf idi.

UĞUR MELEKE: KIRAN KIRANA BİR TÜRKİYE DERBİSİ

Dünya’da aynı kentin takımları arasında olmamasına rağmen derbi olarak adlandırılan özel maçlar vardır: Barcelona-Real Madrid gibi... Inter-Juventus gibi... Inter-Juventus maçına “İtalya derbisi” diyorlar orada. Bence Fenerbahçe-Trabzonspor rekabeti de aralarındaki 1000 kilometrelik dev mesafeye bakarak “Türkiye Derbisi” diye adlandırılabilir rahatlıkla. Yabancı maddelerle oyun bölünmese, sadece sahaya odaklandığınızda bence yine kıran kırana bir “Türkiye Derbisi” izledik dün akşam.

Haberin Devamı

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNİN EN İYİSİ

Kadıköy’deki maçı elbette 18’deki kırmızı karttan bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Maçın 72 dakikasının 10’a 11 oynanması ayarları etkiledi şüphesiz ki temelden. Ancak İsmail Kartal’ın göreve geldiğinden beri çıkardığı en doğru 11 ve ortaya koyduğu en arzulu oyunu izledik dün özellikle ilk 45’te. Sağ iç Mert Hakan ve sağ açık İrfan Can ilk çeyrekte oyunu kontrol ettiler. İrfan Can atılınca sağ bek Samuel- sağ açık Mert’le devam etti o koridorun verimi.

İlk 45 dakikada Fenerbahçe’nin rakip ceza alanında 17 kez topla buluşması, dört isabetli şut ve 1,67 gol beklentisi yaratması önemli veriler. Dünkü ilk yarı, Fenerbahçe’nin Kartal dönemindeki en iyi devresiydi kesinlikle.

Haberin Devamı

ELEŞTİRİLECEK TEK KONU DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMANI

Maçın ikinci devresinde bir kişi fazla oynayan Trabzon, oyunun ritmini düşürdü ve kazandığı toplarla fırsat kolladı.

Galibiyeti getirebilecek iyi fırsatlar da yakaladılar ama başta Kim olmak üzere Fenerbahçe’nin bence dünkü en iyi bölgesini, savunmasını geçemediler.

Dün İsmail Kartal’ı eleştirebileceğimiz tek konuysa 72 dakika 11’e 10 oynayan bir takım, daha erken ve daha akılcı oyuncu değişiklikleri yapabilirdi. 1-1’den sonra İsmail Kartal’ın hemen üç kişiyi kenara dizeceğini düşünmüştüm ben.

TRABZONSPOR’UN SOL SAVUNMASI

Trabzonspor ligin kusursuza yakın takımı. Derin bir kadroları var, hemen her hattı zengin. Özellikle ofansif oyuncuları süper birer sezon geçirdiler, şampiyonluk yarışında büyük paya sahipler. Ancak bu Trabzon’un bir tane zafiyeti varsa o da sol savunmada açığa çıktı iki maçtır: Bir hafta önce Kayseri’nin sağ beki Onur’un bindirmeleri Trabzon’un solunu çok hırpalamıştı. Dün de Crespo’nun da o bölgeye yaklaşmasıyla Fenerbahçe sağını çok iyi kullandı. Trabzon soldan yine çok açık verdi. Nwakaeme-Puchacz-ahmetcan üçlüsünün değerlendirmeleri gerekir bu iki maçı.

HAKEM ATAMASI GEREKSİZ RİSKLİYDİ

Süper Lig’in zorluk derecesi en yüksek maçlarından biri. İki takım arasında tarihi bir rekabet olduğu gibi, müsabaka bu sezonun sıralaması açısından da önem arz ediyor. Ve MHK bu maça 1992 doğumlu bir hakem atamayı tercih ediyor. Hakem, sahaya çıkan 22 futbolcunun beşinden küçük.

‘ZORLAMA’ BİR TERCİH

Tabii ki bir hakem ataması için tek kriter bu değil; Dünya üzerinde bazı özel genç hakemlerin çok yetenekli oldukları için büyük maçlara erken verildiği görülmüştür. Lakin Zorbay Küçük’ün böyle bir maça atanması deyim yerindeyse “zorlama” bir tercih. Hakemin de yok yere yıpranma ihtimali olan manasız bir risk.

NUMANOĞLU’NU ANIMSATTI

Bu atama akla ister istemez bir önceki MHK’nın geçen sezonun başında derbiye Tugay Numanoğlu atamasını anımsatıyor. Süper Lig’de sadece 8 maça çıkmış bir hakemi derbiye vererek iyilik mi yapmışlardı ona sizce? O atamadan iyi sonuç mu almışlardı? Benzer mânâsız bir risk, Zorbay Küçük atamasıyla da alındı. Hakem de bence kariyerinin çok başında gereksiz yere hırpalandı.

Bu atamanın neye yaradığını çok merak ediyorum gerçekten. MHK Başkanı, cesaretinden dolayı takdir mi bekliyor ki acaba?

Tebrikler ona o zaman!

İRFAN-MERT İKİLİSİNE DİKKAT

İrfan Can-Mert Hakan ikilisi dün sadece 17 dakika beraber oynayabildiler. Bence daha sakin olmalılar, çünkü iyi futbolcuların bu kadar konuşmalarına lüzum yok, kaliteli oyuncu ayaklarıyla söyler söyleyeceğini! Ancak ne zaman İrfan Can sağ açık, Mert sağ iç oynasa çok iyi bir telepati örneği sergiliyor bu ikili. Oyunun merkezini muhakkak sağa taşıyorlar. Fenerbahçe’nin gelecek yıllarda planlarını üzerine kurabileceği bir detay bu bence.

BANU YELKOVAN: BU MÜCADELE AYAKTA ALKIŞLANIR

Sezonun 9.haftasında Trabzon’da oynanan maça, 1 puan farkla lig lideri olarak giden Fenerbahçe’ye ikinci yarıdaki maça 20 puan farkla çıkacağı söylenmiş olsaydı sanırım buna inanacak bir kişi bile bulamazdık. Ancak bu çok ilginç sezonun 28. haftasını yaşarken eskiden olsa inanamayacağımız pek çok olay peş peşe yaşanıyor ve Trabzonspor kendi kendiyle rekabet içinde olduğu bir sezonda sadece puan olarak değil, her alanda farklı ilerliyor.

HASRETi BiTiREMEDiLER

1997’den bu yana ligde Kadıköy deplasman galibiyeti olmayan Trabzonspor’un böyle bir sezonda bu rekoru kırmak için sahaya çıkacağını tahmin etmek zor değildi. Olası bir galibiyet Abdullah Avcı’yı 1990-91 sezonunda Özkan Sümer dışında hiçbir teknik adamın başaramadığı içerde ve dışarda Fenerbahçe’yi yenen teknik adam yapacak, üç büyük deplasmanda kazanan ilk isim olmasını sağlayacaktı.

KAZANMAK iÇiN OYNADILAR

Fenerbahçe cephesinde bu maçın derbi olmak dışında herhangi bir önemi yoktu belki. Ancak ne tribünleri uzun zamandır görmediğimiz şekilde dolduran taraftarlar ne de sahaya çıkan takımın hırsı, durumun hiç öyle olmadığını gösterdi. Maçın ilk dakikasından son düdüğüne sezonun

en iyi oyununu oynayan, ortaya inanılmaz bir karakter koyan, İrfan 18’de kırmızı kartla oyun dışı kaldığında da zerre değişmeyen bir mücadele koydular ortaya. Zajc’ın golü öncesinde de sonrasında da kazanmak için oynadılar. Kırmızı kartın iki tarafın da oyun planını değiştirdiği her saniyesi heyecanlı maçın sonunda F.Bahçeliler belki de bu sezon ilk defa alkışlayarak ve tezahüratlarla uğurladı takımını. Trabzonspor 1 puanla da olsa yenilmezlik serisini bir maç daha geliştirmiş oldu.