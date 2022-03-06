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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının 18. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu. VAR hakemi Mete Kalkavan'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen ve İrfan Can'a kırmızı kart gösteren Zorbay Küçük'ün bu kararı sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe de devre arasında açıklama yayınladı.

İRFAN CAN VE İSMAİL KARTAL ÇOK SİNİRLENDİ

Zorbay Küçük'ün kırmızı kartını göstermesinin ardından İrfan Can başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör İsmail Kartal, Zorbay Küçük'e yoğun bir şekilde itiraz etti.

TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDE YAĞDI

Kırmızı kart kararına saha içinde olduğu gibi tribünlerdeki Fenerbahçeliler de tepki gösterdi. Zorbay Küçük'ün kararı sonrasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Korner kullanmak için köşe gönderine gelen Bakasetas, bir maddenin kendisine isabet edilmesi üzerine kısa süreli sakatlık geçirdi.

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4 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

Lig lideri Trabzonspor karşısında 18. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe, 4 dakika sonra kalesinde golü gördü.

Hızlı gelişen Trabzonspor atağında soldan çizgiye inen Abdulkadir Ömür'ün penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa çaprazdan gelişine vuran Nwakaeme, takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE'DEN DEVRE ARASINDA AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, az görülür şekilde maçın devre arasında resmi Twitter hesabından hakem Zorbay Küçük'le ilgili bir açıklama paylaştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelirken futbolseverler ikiye bölündü.

Bazı taraftarlar pozisyonun kırmızı kart olmadığını savunurken bazı taraftarlar ise hakemin kararını doğru bulduğunu belirtti.

POZİSYON, 'TRIO'DA DEĞERLENDİRİLDİ

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un 'Trio' isimli programında Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tarafından değerlendirildi.

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İşte eski hakemlerin yorumları:

LALE ORTA: UEFA'NIN EĞİTİM PAKETLERİNDE BİRE BİR BU POZİSYON VAR

Pozisyonda verilen kararın maça etkisi büyük. Kırmızı kartın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilerek ve acımasız bir basma yok. Top ortada, Siopis kayarak geliyor, İrfan Can da topla oynamak istiyor. Topran kayan ayağın basma pozisyonu var. UEFA'nın eğitim paketlerinde bire bir bu pozisyon var. UEFA'nın bu pozisyonlardaki tavsiyesi sarı karttır. Asla kırmızı kart verilmemelidir. VAR'ın müdahalesini de yanlış buluyorum. Yalnızca bir açıdan ve ağır çekimde çok sert bir basma gibi görülüyor ama bu tür pozisyonlar bütün olarak incelenmeli. En fazla kontrolsüz hareketten sarı kart olur.

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BÜLENT YILDIRIM: KÖTÜ NİYET YOK, ŞİDDET YOK, TOP ORTADA, VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ

Baştan söyleyeyim bu karar yanlış. İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Rakip kayarak kendisine doğru gelirken hakim olduğu sol ayağının dışıyla topu almaya çalışıyor, Siopis de bloke ederek topu almaya çalışıyor. Tamamen topa odaklı iki oyuncu da. Ciddi faullü oyunlarda kötü niyet olmalıdır. Burada kötü niyet yok, tamamen topa odaklı ikisi de. İkisinin de topla oynama şansı var. Talihsiz temasın gerçekleşmesi nasıl oluyor buna bakalım. Siopis kayarak geliyor, kaymaya devam ettiği için ayağının dışıyla topu kurtarmaya çalışan İrfan Can, sağ ayağı yerde olduğu için talihsiz şekilde rakibin ayağına basıyor. Kötü niyet yok. Top sıkıştı, sekti ve temas gerçekleşti. İrfan Can şiddeti düşürmek için geri doğru sektiğini görebilirsiniz. Burada kırmızı kart yanlış. Anca ve anca kontrolsüz hareketten sarı kart olur. VAR'ın da müdahalesi yanlış. Siyah ve beyaz olarak görülebilecek bir pozisyon değil. Bu müdahale hakemi de maçı da sıkıntıya sokmuştur.

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DENİZ ÇOBAN: MAKSİMUM SARI KART OLUR

Bir kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz şey acımasızlık, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan bir hamle acımasızlık seviyesi olarak görülebilir ama... Bu pozisyonda çok acımasız bir basma diyemeyiz. Bazen istemeden yaptığınız hamle de kırmızı getirebilir. Burada olayın yaralayıcılığı konusunda emin olamadığımız için niyete bakıyoruz. Kötü niyetinin olmadığı ortada. Niyet iyi ama basmanın sonucunda güç transferi gerçekleşmiyor. Hemen dönerek ayağını almaya çalışıyor. Bir de topuğun yerde olmadı. Topuk yerdeyse güç transferi tamamen gerçekleşmemiş oluyor.Ayaktaki bir mücadelede bileğin üstüne basıyorsa bu temas noktası önemlidir ama burada oyuncu kayarak gelmiş. Tüm bu etkenleri düşünürsek bu pozisyon maksimum sarı kart olur. Kimisi çıkıp bence kırmızı diyebilir. Ama bu da sana göre bana göre olur ve VAR müdahale edemez. VAR'ın müdahalesi yanlıştır bu pozisyonda.