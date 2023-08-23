Son Dakika: Fenerbahçe'nin Livakovic transferinde beklenmedik gelişme! Yeni hoca doğruladı...

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Fenerbahçe için bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Dominik Livakovic'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, oyuncusuyla ilgili bir demeç verdi. Jakirovic açıklamasında Dominik Livakovic'in yarınki Sparta Prag maçında kalede olacağını bildirdi.



Sarı-Lacivertliler için bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'in yarın oynayacağı Sparta Prag maçında kalede olacağı açıklanırken bu durum sonrası Hırvat kalecinin İstanbul'a gelişi de gecikecek.

Basın toplantısında Hırvat kaleciyle ilgili gelen soruya cevap veren Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere göre yarın kalede olacak" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in talebini kabul ederse Livakovic'in İstanbul'a gelişi cuma gününe sarkabilir.

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ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNITED'A İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'nin son dönemde tartışılan file bekçisi Altay Bayındır ise Manchester United'ın yolunu tutacak. İngiliz devi için Atina'da sağlık kontrollerinden geçen Altay'ın transferinin kısa süre içinde neticelenmesi bekleniyor.

Altay Bayındır'ın 6-7 milyon euro bandında bir bonservis rakamına Manchester United'a imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Livakovic için ayırdığı bütçe ise 9-10 milyon euro bandındaydı.