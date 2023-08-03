Son Dakika: Fenerbahçe'nin istediği Cengiz Ünder için yeni açıklama! Marsilya Başkanı konuştu: Anlaşma...

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Transferin en hareketli takımlarından olan ve özellikle Dzeko ile Tadic hamleleriyle sükse yapan Fenebahçe, toplamda 10 isme imza attırdı.

Sarı-lacivertlilerde mesai devam ederken Cengiz Ünder konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Marsilya’daki geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder, Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer listesinde yer alıyor.

İlk olarak sarı-lacivertlilerin Fransız ekibine Cengiz için 13 milyon euro teklif ettiği ancak Marsilya'nın 20 milyon euro istediği belirtilmişti. Son olarak L'Equipe'te yer alan haberde Fenerbahçe'nin 15 milyon euroya kadar çıktığı kaydedildi.

ANLAŞMAYA YAKINDIK AMA...

Cengiz Ünder tranferinin son durumuyla ilgili ise yeni açıklama Marsilya cephesinden geldi.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, milli oyuncu için tekiflerin olduğunu ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını vurguladı.

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Fransız basınına konuşan Longoria, "Cengiz Ünder için bir anlaşma yapmaya yakındık ancak çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleşmedi." dedi.

TEKLİFLER VAR

Longoria sözlerini, "Cengiz Ünder hala bizimle birlikte. Masada farklı takımlardan teklifler var. Hangi takımlarla anlaşmaya varabileceğimizi görmek için piyasayı analiz ediyoruz. Şu anda bizimle birlikte, ayrılması için bir anlaşmaya varmaya yakın değiliz ama teklifler var" ifadeleriyle tamamladı.

5 GOL, 6 ASİSTLİK KATKI

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geride kalan sezonda Fransız takımıyla 46 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.