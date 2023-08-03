Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e çok konuşulan övgü: 'Uzaylı'

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Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı esmeye devam ediyor.

Madrid ekibinin formasıyla çıkacağı ilk maç heyecanla beklenirken Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

OLUMSUZ İDDİALARDAN SONRA GÜZEL HABER

Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

Ancak İspanyol basınından AS, genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

ANCELOTTI DE MAÇ SONU AÇIKLADI

Real Madrid, geçtiğimiz gece oynadığı son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kaybeden La Liga ekibinde teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonunda açıklamalar yaptı.

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Arda Güler'in talihsiz sakatlığının ciddi olmadığını dile getiren İtalyan teknik adam, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

'ARDA GÜLER UZAYLI'

Milli oyuncuya övgülerde de bulunan Ancelotti, "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER TAKIMDA KALACAK MI?

Talihsiz sakatlığın ardından Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı yeniden gündeme gelirken Real Madrid cephesinin şu an için kiralama formülü üzerinde durmadığı ve genç yıldızın sakatlık sonrası forma giymesinin beklendiği belirtildi.