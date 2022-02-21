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Son Dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için flaş iddia! 5 yıllık sözleşme ve yıllık ücreti...

#Fenerbahçe#Ferrdi Kadıoğlu#Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için flaş iddia 5 yıllık sözleşme ve yıllık ücreti...

Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri Rob Janssen ile yaptığı görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda el sıkıştığı iddia edildi.

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Şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe ’de sözleşmesi sona eren futbolculardan Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği netleşti. Taraftarın takımda kalmasını en çok istediği isimlerin başında gelen genç futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmeleri sonuçlandı.

5 yıl daha Fenerbahçe’de iddiası

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Kadıoğlu’nun menajeri Rob Janssen ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl daha sarı lacivertli formayı giyecek. Yani yeni mukavele 4+1 yıllık olacak. 2018 yılında Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen’den 1 milyon 400 bin Euro karşılığında Fenerbahçe’ye gelen oyuncunun sözleşme detayları iddiaya göre şöyle olacak.

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Yıllık 1.5 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu, yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe’den yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncu için ayrıca 500 bin Euro da imza parası ödenecek. Sözleşmede başarıya bağlı olarak bonus gelirleri de bulunuyor.

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Serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

Talibi çok olan Ferdi Kadıoğlu’na önümüzdeki dönemde cazip teklifler gelirse sözleşmeden çıkış maddesi de verildi. Buna göre 22 yaşındaki Ferdi, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek ve böylece başka bir kulübe transfer olabilecek.

Hollanda’yı değil Türkiye’yi seçti

Fenerbahçe’de kalmaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, uzun bir düşünme sürecinden sonra milli takım tercihini de Türkiye’den yana kullanmıştı. Hollanda doğumlu futbolcunun ayrıca Kanada’yı seçme hakkı da bulunuyordu. Ancak Kadıoğlu, Hollanda, Kanada ve Türkiye arasında ay yıldızlıları seçti. Ferdi, 52 kez Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında oynadı ve 10 gol attı.

Arda Güler: Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak inanılmaz...Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılamaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, FB TV'de duygularını paylaştı. Yeteneğiyle ve Hatayspor maçındaki performansıyla dikkat çekmeye devam eden 17 yaşındaki Arda Güler, sarı-lacivertli formayı giydikten sonraki duygularını böyle dile getirdi.
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