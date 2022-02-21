Elvir Baliç: "Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un penaltı enteresandı, daha önce hiç görmedim"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme#Halil Falyalı
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Kremlinden flaş zirve açıklamasıSon dakika... Kremlin'den flaş zirve açıklaması#Rusya
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
Olaylı olimpiyatta bu da oldu Soğuktan penisi donduOlaylı olimpiyatta bu da oldu! Soğuktan penisi dondu#Pekin 2022
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Elvir Baliç: "Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un penaltı enteresandı, daha önce hiç görmedim"

#Fenerbahçe#Elvir Baliç#Fenerbahçe Baliç
Elvir Baliç: Fenerbahçede Serdar Dursunun penaltı enteresandı, daha önce hiç görmedim

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Elvir Baliç, sarı lacivertlilerin 2-0 kazandığı Hatayspor mücadelesini değerlendirirken Serdar Dursun'un penaltı atış tarzı karşısındaki şaşkınlığını da ifade etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Elvir Baliç, sarı lacivertli takımın Hatayspor galibiyetini değerlendirdi.

Baliç, İtalyan futbolcu Jorginho'nun klasikleşmiş penaltı vuruşuna benzer şekilde zıplayarak atışı gerçekleştiren Serdar Dursun hakkında da konuştu.

SERDAR DURSUN'UN PENALTISINI DAHA ÖNCE GÖRMEDİM

Tivibuspor'da açıklamalarda bulunan Baliç, bu sezon 9. golüne ulaşan Serdar Dursun'un penaltı tarzını daha önce görmediğini ifade ederek, "Serdar Dursun'un kullandığı penaltı entresandı. Ben daha önce gidip topun önünde sıçrayıp penaltı kullanan kimseye denk gelmedim." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Kadıköyde Fenerbahçe taraftarlarında Önder Karaveliye büyük ilgiKadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarında Önder Karaveli'ye büyük ilgiHaberi Görüntüle

ARDA GÜLER VE ÇAĞTAY'IN OYNAMASI GÜZEL BİR ŞEY

İsmail Kartal'ın genç futbolculara görev verme kararını yerinde bulduğunu ifade eden Baliç, "Mevcut durumda Fenerbahçe şampiyonluğun çok uzağında. Fenerbahçe'yi iyi gördüm fakat oyun olarak çok büyük bir gelişme göremedim. Hatayspor'un oyunu da bunda etkiliydi. Arda Güler ve Çağtay'ın oynaması güzel bir şey." dedi.

Haberin Devamı

MUHAMMED DEMİRCİ ÖRNEĞİ

Genç futbolcuların baskıdan etkilendiklerini ifade eden Boşnak isim, "Bu oyuncular çok genç. Transfer konuşmalarından çok etkileniyorlar. Beşiktaş'ta bir Muhammed Demirci vardı. Müthiş bir yetenekti. Şimdi Emirhan var. Hemen Barcelona vs. konuşmaları geçiyor. Bu durumdan da etkilenebiliyorlar. Övmeyelim demiyorum ama dengeyi iyi ayarlamak lazım." şeklinde konuştu.

PENALTIYI NEDEN ARDA GÜLER'E BIRAKMADI?

Fenerbahçe tribünleri kazanılan penaltıda vuruşu Serdart Gürler'in kullanması yönünde yoğun tezahüratta bulundu ancak atışı Serdar Dursun kullandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Serdar, "Arda'yı ve Çaça'yı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım." dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Elvir Baliç#Fenerbahçe Baliç

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı