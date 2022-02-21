Elvir Baliç: "Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un penaltı enteresandı, daha önce hiç görmedim"

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Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Elvir Baliç, sarı lacivertli takımın Hatayspor galibiyetini değerlendirdi.

Baliç, İtalyan futbolcu Jorginho'nun klasikleşmiş penaltı vuruşuna benzer şekilde zıplayarak atışı gerçekleştiren Serdar Dursun hakkında da konuştu.

SERDAR DURSUN'UN PENALTISINI DAHA ÖNCE GÖRMEDİM

Tivibuspor'da açıklamalarda bulunan Baliç, bu sezon 9. golüne ulaşan Serdar Dursun'un penaltı tarzını daha önce görmediğini ifade ederek, "Serdar Dursun'un kullandığı penaltı entresandı. Ben daha önce gidip topun önünde sıçrayıp penaltı kullanan kimseye denk gelmedim." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE ÇAĞTAY'IN OYNAMASI GÜZEL BİR ŞEY

İsmail Kartal'ın genç futbolculara görev verme kararını yerinde bulduğunu ifade eden Baliç, "Mevcut durumda Fenerbahçe şampiyonluğun çok uzağında. Fenerbahçe'yi iyi gördüm fakat oyun olarak çok büyük bir gelişme göremedim. Hatayspor'un oyunu da bunda etkiliydi. Arda Güler ve Çağtay'ın oynaması güzel bir şey." dedi.

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MUHAMMED DEMİRCİ ÖRNEĞİ

Genç futbolcuların baskıdan etkilendiklerini ifade eden Boşnak isim, "Bu oyuncular çok genç. Transfer konuşmalarından çok etkileniyorlar. Beşiktaş'ta bir Muhammed Demirci vardı. Müthiş bir yetenekti. Şimdi Emirhan var. Hemen Barcelona vs. konuşmaları geçiyor. Bu durumdan da etkilenebiliyorlar. Övmeyelim demiyorum ama dengeyi iyi ayarlamak lazım." şeklinde konuştu.

PENALTIYI NEDEN ARDA GÜLER'E BIRAKMADI?

Fenerbahçe tribünleri kazanılan penaltıda vuruşu Serdart Gürler'in kullanması yönünde yoğun tezahüratta bulundu ancak atışı Serdar Dursun kullandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Serdar, "Arda'yı ve Çaça'yı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım." dedi.