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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli takımın gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu..

Aday çıkmaması durumunda aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ya yarın bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böyle hem Fenerbahçe'yi hem kendini küçültüyorsun. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Herkes haddini bilsin." dedi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Aziz Yıldırım basın toplantısının soru-cevap bölümünde ise, "Aday çıkmazsa, aday olurum diye bir şey demedim. Sen güvenoyu al devam et. Bu sana güç verecektir. İçerdeki insanları da değiştirirsen seni rahatlatır dedim. Aksi halde sıkıntı yaşarsın dedim. Fenerbahçe'ye FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den menfaat sağlayan birileri aday olursa, aday olacağımı söyledim. Kongre kararı aldığında, kimse aday olmazsa olurum. Genç biri gelirse de çekilirim" ifadelerini kullanarak kafaları karıştırdı.

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BASIN TOPLANTISINDA 5 YILDIZLI LOGO

Aziz Yıldırım, basın toplantısında Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logosunu kullanmayı tercih etti.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN TFF VE 5 YILDIZ KOMİSYONU SÖZLERİ



"1959 öncesi şampiyonlukların yıldız hesabına katılması konusunda bizim dönemimizde başlayan çalışma, Sayın Ali Koç döneminde de devam ettirildi. Umarız bu konuda en kısa zamanda bir sonuca varılacaktır. TFF, yeni dönemde 5 yıldız tezini savunan ve savunmayanların içinde olduğu bir komisyon vasıtasıyla rapor hazırlatacak. Genel kurula sunup, sonuçlandıracak. Şampiyonlukta emeği geçen tüm futbolcuların başarıları umarım tescil edilir."

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARINI CANLI AKTARIYORUZ:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

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"ALİ BEY İLE BU İŞ YÜRÜMEZ"

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor. Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı. Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."

"KONGREDE YAPILAN KONUŞMALAR BİZİ ÜZDÜ"

"Ben konuşmayacaktım. Ancak kongrede yaşananlar ve yapılan konuşmalar bizi üzdü. Bunlara cevap vermem gerektiğine inandığımız için sizi davet ettik. Samimi konuşmalar yapacağız. Kongreden önce açıklamayı neden yaptık? Fenerbahçe 5 senedir çok güçsüz. Ali Koç'un şahsıyla bu iş yürümez. Her yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Hem maddi hem manevi anlamda hem bana fikir verecek anlamda... Benim dışımda da kamoyuna çıkacak, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Benim de olağanüstü kongre çağrısı yapmamda sebep buydu."

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"Olağanüstü kongre yap deme sebebim seçim değildi. Güven oyu iste, seçim değil. Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizli'de şampiyonluğu bıraktık. Yeniden yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra yine oldu. Güvenoyu almak için yine seçim yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güvenoyu alsa da yıl sonuna kadar kimse kendisine hakaret etmekten, tenkit etmekten çekinecektir. Güvenoyu almadan devam ederseniz bir başarısızla herkes ayağa kalkacak. Belki Fenerbahçe kongre zamanı gelmeden kongre yapacak. Bu gözüküyor."

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"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

"Zorlukları görmüyor. Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024'te adaylar çıkmalıdır ve çıkacaktır. Biz decamianın fertleri olarak destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. 54 bin kongre üyesi var, en az 15-20 bin üye başkan adayı olabilecek durumda. Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ya yarın bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böyle hem Fenerbahçe'yi hem kendini küçültüyorsun. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Herkes haddini bilsin."

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"En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık. Erol Bilecik de yalan söylüyor, Burhan Karaçam da yalan söylüyor, Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bir daha da bu konular hakkında konuşmayacağım. Mahkemeye vereceğim."

"FORBES 'AZİZ'İN MUCİZESİ' YAZDI"

"Fenerbahçe tarihinde 250 milyon dolar bütçe yaptım. Forbes, 'Aziz'in mucizesi' yazdı. Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin."

"TÜM MAL VARLIKLARINI ALACAĞIM, FENERBAHÇE'NİN BORCU SIFIRLANACAK"

"Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Mal varlıklarını satışa çıkarsınlar, hepsini alacağım, Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak."

"FENERBAHÇE RUHU GELİŞSİN DİYE YAPTIK'

"Fenerbahçe Koleji'ni kapatsınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık."

"BU KULÜP ŞAHISLARIN DEĞİLDİR"

"Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığı bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmesin."

"NAMUSUM, ŞEREFİM ÜSTÜNE ÖDEYECEĞİM"

"Üç arkadaşımı görevlendireceğim, onlar da görevlendirsin. Borç fazlaysa, namusum, şerefim üstüne ödeyeceğim. Borç çıkmazsa namuslu olsunlar çıkıp bunu açıklasınlar. Benim tek istediğim bu. Bunların hepsi hikaye."

"3 MİLYAR TL BORÇ BIRAKTIM, ŞU AN 7.6 MİLYAR TL"

"Yüzde 20-30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. Yüzde 30 fazla harcama yaptılar. Ben 3 milyar TL borç bıraktım, şu anki borç 7.6 Milyar TL. Eee biz sana burada bıraktık.! Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya! Ben 20 sene başkanlık yaptım, hesabı, kitabı yaptım! Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek aldılar, Samet Akaydin'ı aldılar! Başka transfer yaptılarsa, onların ödemesi var. 50 Milyon dolar Yapı Kredi'den para aldı, bu para nerede? Kendisi kulübe ne kadar verdi? Açıklasın, teşekkür edelim. Motive olur ya."

"FENERBAHÇE, KOÇSPOR OLDU"

"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor."

"TELEVİZYON SKORU YANLIŞ YAZIYOR DİYORUM"

"Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Orada yazıyor 0-2! Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-0 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerle uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgüt ile mücadele ettik. İnsanlar sokaklara çıktı. Bu mücadelede yer almak için. "Biz hiç şike" yapmadık dedik hep."

"GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY MURAT ÜLKER"

"Ben başkan adayı aramıyorum. Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Bunlardan biri, gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Ben Nihay Bey'e teklifte bulunmadım. Kulüpten istifa etti. Bizim bildiğimiz Nihat Bey aday olamaz. Olsa destek veririz. Murat Ülker benim dostum. Arada bir kendisiyle yemek yeriz. Kendisi tüm Fenerbahçeliler tarafından bilinen, iyi bir Fenerbahçelidir. Onun başkan olmasını çok isterim. Fenerbahçe'ye çok katkıları olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe başkanlığı Murat Bey'e çok yakışır. Böyle bir karar verirse tüm gücümle destek veririm."

"FERİT ŞAHENK ADAY OLURSA DESTEKLERİM"

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Kendisini 6 aydır görmedim. Ama aday olmak isterse her türlü desteklerim. Ayrıca benim yönetimlerimde en az 5-6 aday olabilecek insan vardır. Onlar karar verecek. Ben yine desteğimi veririm."

"FENERBAHÇE BAŞKANSIZ KALMAZ"

"Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Geçmişte çok fırtınalı günler olmuştur ama hep fırtınalar dinmiştir. Genel Kurul'a neden gelmediğimi soruyorlar. Ben gelirim de kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Ben oraya gelip konuşursam neler olacaklarının farkında değiller mi? 50-100 kişi taraftar istifa diye bağırdılar da hemen dağıldılar. Hiçbir tedbir yok. Onlara bir şey olmasın diye gitmiyorum."

"ARDA'YI, FERDİ'Yİ TUT"

"Geçenlerde söyledim, yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut; yanına da Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur."

"FENERBAHÇE RUHUNU KAYBEDİYORUZ"

"Sportif başarı olmayabilir. Kazanabilirsin, borç olabilir altından kalkabilirsin ancak mevcut yönetim sayesinde Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. Bunun asla telafisi yok ve en büyük sorun bu."

"AZİZ YILDIRIM'IN ADI TEMİNATTIR"

"Basketbolu bize vermesini istedik. Üç sene geçti, 75 milyon dolar harcayacaktık ve basketten de maddi anlamda kurtulacaklardı. Teminat mektubu verecek miyiz diye sormuşlar! Kafayı mı yediniz? Aziz Yıldırım'ın adı teminattır. Şimdi inşallah koleji ve üniversiteyi getirsinler, biz alalım. Genç çocuklar yetiştirelim."

"BENİ MALİ KONULARLA SUÇLAYAMAZSINIZ"

"Beni her şeyde suçlayabilirsiniz. Ama mali konularda suçlayamazsınız. Fenerbahçe'yi aldığımda 16 milyon dolar bütçesi vardı. 250 milyon dolar bütçe yaptım. Bizi maddi olarak kim suçlarsa, alnını karışlarım. Sevgili Fenerbahçeliler, bölünmeyin, bir tane Fenerbahçe var. Birlik olun. Fenerbahçe yenilmez bir büyüklüktür. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar süreklilik arz etmeyen, gelip geçici bir durumdur. Tarihimiz karanlıktan aydınlığa çıktığımız, önümüze konan engelleri birlikte paramparça ettiğimiz anlarla doldur. Tarihimizden gelen, Fenerbahçe yenilmez inancı, bir gerçektir. Bu gerçek ancak birlik ve beraberlikle gerçekleşecektir."

"ADAY OLURUM DEMEDİM AMA.."

"Aday çıkmazsa, aday olurum diye bir şey demedim. Sen güvenoyu al devam et. Bu sana güç verecektir. İçerdeki insanları da değiştirirsen seni rahatlatır dedim. Aksi halde sıkıntı yaşarsın dedim. Fenerbahçe'ye FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den menfaat sağlayan birileri aday olursa, aday olacağımı söyledim. Kongre kararı aldığında, kimse aday olmazsa olurum. Genç biri gelirse de çekilirim"

"NİHAT ÖZDEMİR İLE NİYE KAVGA EDİYORSUN?"

"Nihat Özdemir kimdir? En az 15 yıl Fenerbahçe'de ikinci başkandı. Sonra TFF Başkanı oldu. Sen niye Nihat Özdemir ile kavga ediyorsun? 6 yıl beraber yöneticilik yaptınız, 3 Temmuz'da mücadele ettiniz. Nihat Bey ile iletişiminiz başka olmalı. Nihat Bey hata yapsa da konuşacaksın. Adama saldırırsan o da hiçbir şeye karışmaz, şikayet ettiklerini düzeltemezsin."

EDIN DZEKO YORUMU

"Dzeko iyi oyuncu. İnşallah Fenerbahçe'ye faydalı olur. Benzema'yı al derken onun gibi oyuncular al demek istedim. İnşallah faydalı, başarılı olur."

GALATASARAY MAÇLARI

Galatasaray'ı sahamızda yenip, dönüp orada berabere kal. Şampiyon sensin. Başka maçlara bile gerek yok.

"ADAYLIĞA HAZIR MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

Her zaman hazırım. Param da var rahat ol. Mesele Fenerbahçe'yi toparlamak

TEKNİK DİREKTÖR YORUMU

Fenerbahçe için gönlümde yatan teknik direktör Mourinho. Öyle bir soru soruyorsunuz ki... Bir yönetim var, onlar karar verecek. Yönetimin tasarrufuna biz karışamayız.

KADIKÖY RUHUNU NEDEN KAYBETTİ?

Yenildiğimiz için kaybettik. Galatasaray ile oynadığımızda, soyunma odasına indiğimizde 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için bunu söylerdik. Bir hafta önceden başlardık konuşmaya. Gereken neyse yapardık. Herkes o maça konsantre oluyordu ve yenilmiyorduk. Gelen de titriyordu. Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alex'i Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, seyirciden tepki yok! Çıkıp gidiyorlar. Birlik ve beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar.

BU KADAR BAŞARISIZ BEKLEMİYORDUM

Bu kadar başarısız bir Ali Koç beklemiyordum. Yanımızdakiler 'Başkan üzülmeyelim, belki de çok iyi şeyler yapar. O zaman daha çok seviniriz' dediler. Bu kötü gidişin sebebi tek adamlık. Camia bölündü. İnşallah bu sene toparlarlar. Birlik ve beraberlik lazım. Bir de iyi transferler yapmaları lazım

OBRADOVIC İLE ANISI

Zeljko Obradovic ile ilişkimiz çok başka noktalardaydı. Hayat tarzımız ve yaşayışlarımız benziyordu. İspanya'da Baskonia'da 35 sayı fark yedik. Oyuncularla kavga etmiş, istifa etmiş. Ozan Balaban aradı 'Kıyamet kopuyor' dedi. 'Boşver' dedim. Baskonia Başkanı, Obradovic'i zor tutmuş. Herkese bağrınıyormuş. İstanbul'a geldiler, otelde görüştük. 'Oynamıyorlar, para alıyorlar, sizin yüzünüze nasıl bakacağım?' dedi. Menajerini çağırdım ve 3 sene sözleşmesini uzattık, şaşırdı. 5 dakika sözleşme imzaladık, sonra Mahmut Uslu ile sabaha kadar muhabbet. Hala konuşuyoruz, görüşüyoruz.

NELER OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta düzenlenen olağan mali genel kurulda, Aziz Yıldırım'a 'Ya aday olun ya da karşımızdan çekilin' sözleriyle yüklenmişti.