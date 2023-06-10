Aziz Yıldırım sahalara dönüyor: 4 işadamına F.Bahçe başkanlığı teklifi

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Bu gelişmeleri size maddeler halinde sıralayacağım ve ayrıntılarını anlatacağım. Ama hemen bir gerçeğin altını çizmeliyim. Yazacaklarım, konunun muhataplarından olduğu kadar yakın çevrelerinden aldığım bire bir doğru gelişmeler.

İşte o maddeler:

1- Teknik direktör Jorge Jesus gidecek mi, kalacak mı?

2- Jesus giderse yerine kimler gelecek ya da gelemeyecek?

3- Fenerbahçe Kulübü’nün 17 Haziran’da yapılacak mali genel kurulunda başkan Ali Koç’un hamlesi ne olacak?

4- Ve son bomba!.. Başkan Ali Koç’un karşısına rakip çıkacak mı? Şimdi ayrıntılara geçelim...

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ JESUS'UN F.BAHÇE'DEKİ SON KARŞILAŞMASI OLACAK

Jorge Jesus’u ligin ilk 10 haftası itibariyle büyük bir coşku ve sevgi ile bağrına bastı Fenerbahçeliler. Ama o güzel günler 2022 Dünya Kupası ile birlikte geride kaldı. Fenerbahçe, yarın Başakşehir karşısında Jesus ile son maçına çıkacak. Benim aldığım bilgiler son derece net. Başakşehir’i yenip Ziraat Türkiye Kupası’nı kazansa da, kalma ihtimali yüzde 1 bile değil. Portekizli teknik adam yarın son maçına çıkacak ve Türkiye defteri kapanacak.

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KULÜPTE KİMSENİN ALEX'İN GELİŞİNDEN HABERDAR DEĞİLDİ

“Jesus'un yerine teknik direktörlüğe kim gelecek?” sorusunun ise şimdilik net bir yanıtı yok.

Biliyorsunuz sezon öncesi teknik direktörlük için 2 aday vardı. Jorge Jesus ve Loachim Löw. Başkan Ali Koç tercihini Jesus’tan yana kullanmıştı. Löw ile önümüzdeki sezon için bir görüşme oldu mu bilmiyorum. Dolayısıyla “Yeni teknik direktör kim?” sorusunun yanıtı yok. Ama “Kimler olmaz?” sorusunun yanıtını Fenerbahçe Kulübü’ne yakın çevrelerden aldım:

MIRCEA LUCESCU: Mümkün değil, çok yaşlandı (77 yaşında).

ALEX DE SOUZA: Hayır, Türkiye’ye gelişinden bile kulüp haberdar değildi.

EMRE BELÖZOĞLU: Bugüne dek hiçbir görüşme olmadı, olmayacak da.

VINCENZO MONTELLA: Herkes dillendiriyor ama olma ihtimali yüzde 3 bile değil.

KOÇ 17 HAZİRAN'DAKİ MALİ KONGRE İÇİN SÜRPRİZ HAZIRLIĞINDA

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Fenerbahçe’nin 17 Haziran’da Olağan Mali Kurul Toplantısı var. Yönetim ve başkan Ali Koç şimdi harıl harıl bu genel kurula hazırlanıyor. Eleştirilerin yoğunlukta olacağını hesaplayan Ali Koç yönetimi genel kurul için bir sürpriz hazırlığında...

1-) Yeni teknik direktörü genel kurulda açıklama olasılığı yüksek.

2-) Transferde 2 hatta 3 yıldız oyuncu müjdesi genel kurul öncesi açıklanabilir. Bütün bunlar bir hazırlık. Gerçekleşir mi bilmiyorum. Ama planlamanın bu yönde olduğuna eminim.

AZİZ YILDIRIM 'SENİ TARAFTAR İLE GÖNDERECEĞİM' DEMİŞTİ

Şimdi gelelim asıl bombaya... Bomba diyorum çünkü Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul için inanılmaz gelişmeler yaşanıyor.

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Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.

- Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.

Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla biraraya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri.

Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz...