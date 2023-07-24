Son Dakika: Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde sürpriz gelişme! Rakip çıktı, anlaşma...

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve transferini bitirme noktasına geldiği Dominik Livakovic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GEÇEN HAFTA VEDA ETMİŞTİ

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in sahasında Gorica'yı konuk ettiği ve 4-1 galip geldiği karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alınmıştı. Bu esnada Dinamo Zagreb tribünleri 'Bizimle kal Livi' tezahüratlarında bulunmuştu. Livakovic, Dinamo Zagreb'e alkışlarla veda etmişti. Livakovic oyundan alındıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle de vedalaşmıştı.

TRANSFERİ AÇIKLANMADI

Ancak Fenerbahçe'nin hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaştığı yönünde haberler çıksa da transfer resmen sonuçlanmamıştı.

SÜRPRİZ RAKİP ÇIKTI

İtalya basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, Livakovic için her konuda anlaşmıştı ancak transfer süreci henüz sonuçlanmayınca bir Suudi Arabistan kulübü oyuncu için devreye girdi.

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KARTAL'IN İLK TERCİHİ

Haberde Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb cephesinden anlaşmaya sadık kalmasını umduğu belirtilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk tercihinin de Livakovic olduğu ifade edildi.

2024'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Dinamo Zagreb ile 15 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Livakovic, 2016’dan beri Dinamo Zagreb forması giyiyor. Hırvat file bekçisi, 283 resmi maça çıktı, 6 lig şampiyonluğu yaşadı.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU

Özellikle Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kalesinde devleşen ve Hırvatistan'ın yarı final oynamasında başrolü alan tecrübeli file bekçisi, bu turnuva sonrasında Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Dominik Livakovic, yarı finale yükselen Hırvatistan'ın 5 maçına da ilk 11'de başlayarak forma giydi. Grup etabında takımının oynadığı 3 maçta sadece 1 gol yiyen Livakovic, eleme etabına ise damga vurmuştu.