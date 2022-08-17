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Son dakika: Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kadrosu açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Austria Wien - Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Son dakika: Fenerbahçenin Austria Wien maçı kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 15:11

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Austra Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

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UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda yarın deplasmanda Austra Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Bruma ve cezalı Emre Mor yer almadı. Yeni transfer Alioski ile sakatlıkları geçen Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Osayi-Samuel, Szalai, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Ferdi, Novak, Alioski, Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Arda, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia, Serdar Dursun

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GÜNÜN ANTRENMANINDAN DETAYLAR

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Program, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Austria Wien maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Avusturya’ya gidecek.

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Son dakika: Fenerbahçenin Austria Wien maçı kadrosu açıklandı

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#Fenerbahçe#Austria Wien - Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

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