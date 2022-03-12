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Son dakika: Fenerbahçe'nin Alanyaspor kadrosunda 6 eksik!

#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Son dakika: Fenerbahçenin Alanyaspor kadrosunda 6 eksik

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi açıklandı.

Cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci; sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ozan Tufan, Arda Güler, Mesut Özil, Burak Kapacak, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Mergim Berisha.

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