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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin 19:07'de açıklayacağı isim! Transfer Haberleri

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, bugün taraftarına önemli bir duyuru daha yapmaya hazırlanıyor. Hummalı bir hazırlık içerisinde olan Sarı-Lacivertli kulüp, 19.07'de Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak duyurmayı planlıyor.

Fenerbahçe transfer bombalarını bir bir patlattı ancak şov henüz bitmedi. Yurt içi transferini büyük ölçüde tamamlayan, gözünü yurt dışına çeviren Sarı-Lacivertli kulüp bugün bir duyuru daha yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, saat 19.07'de Emre Belözoğlu'nu sportif direktör sıfatıyla resmen duyurmayı planlıyor. Emre için çok özel bir hazırlık yapıldığı, Novak'ın transfer duyurusunda olduğu gibi çok özel bir video için zamana karşı yarışıldığı ifade ediliyor.

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Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası şimdi de...
Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası şimdi de...

Belözoğlu'nun Fenerbahçe günlerinden kesitler yer alacak olan videoda, Emre'nin de camiaya bir mesaj vermesinin planlandığı ifade ediliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, kulübün resmi hesaplarından 19.07'de paylaşım yapılması bekleniyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe dün Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Philip Novak transferlerini 90'ar dakika arayla tanıtmış ve her tanıtım için özel içerikler hazırlamıştı. (Fanatik)

Fenerbahçe'de Erol Bulut heyecanıFenerbahçe, teknik direktörlüğe getirdiği Erol Bulut ile yeni sezonda bembeyaz bir sayfa açmak istiyor. 45 yaşındaki Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde tek hedef bu yıl başarıyı yakalamak. Ali Koç'un başkanlığı döneminde futbolda henüz taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Erol Bulut'a devretti. Sarı-lacivertli formayla 1995-1999 yılları arasında ter döken ve 4 yılda biri lig şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa kazanan Bulut ile Fenerbahçe bembeyaz bir sayfa açmak arzusunda. Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerinden olan Bulut; hırslı, çağdaş ve genç olmasının yanı sıra elde ettiği başarılar ve hedeflerini sonuna kadar kovalayan yapısıyla taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Yönetimin; camianın içinden gelen ve beyefendi kişiliği ile kulüp değerleriyle örtüşen Bulut tercihinde, modern çağa uygun, futbol biliminin tüm donanımlarını kullanan, teknik-taktik konularında sürekli gelişime açık bir strateji uygulaması da en önemli faktörler arasında bulunuyor.
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