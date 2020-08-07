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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 10:34,

Fenerbahçe Son Dakika Transfer haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası şimdi de...

Fenerbahçe, transferde adeta gövde gösterisi yaparak 4 yıldız ismin transferini resmen açıkladı. Gözler bu isimlerin ardından atılacak imzalara çevrildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, harcama limiti tartışmaları sonrası Twitter'da bıraktığı 'bomba' emojisinin hakkını vererek dört flaş transferi birden kadrosuna kattığını duyurdu.

2ÖNCE MERT HAKAN YANDAŞ
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ÖNCE MERT HAKAN YANDAŞ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Sarı Kanarya transferi resmen açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. .

4GÖKHAN GÖNÜL ÇUBUKLU İLE
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GÖKHAN GÖNÜL ÇUBUKLU İLE

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadeleri kullanıldı.

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Gökhan Gönül transferi sonrası yaptığı açıklamada "Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. .

6LACİVERT FORMA CANER ERKİN
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LACİVERT FORMA CANER ERKİN

Fenerbahçe bombardımana öğle saatlerinde de devam etti. Sarı lacivertli kulüp eski oyuncusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

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Tecrübeli futbolcu imzanın ardından FB TV'ye, "Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum Emre abi ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim. Camiama en sevdiğim yere çocukluk aşkıma döndüm. Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir." şeklinde konuştu.

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Caner Erkin'in imzası efsane dizilerden 'Ezel' temalı video ile duyuruldu.

9TRABZON GÖNDERMELİ NOVAK
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TRABZON GÖNDERMELİ NOVAK

Fenerbahçe, günün sonunda ise Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile imzaladığını açıkladı.

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Filip Novak, 3 yıllık sözleşmeye imza atarken açıklamasında, "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi. Transfer videosunda Trabzonspor'a da gönderme yapıldı.

11ÜÇ BOMBA DAHA
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ÜÇ BOMBA DAHA

Fenerbahçe'nin hedefinde, bu kez bordo-mavilililer ile henüz anlaşma sağlamayan Jose Sosa'nun olduğu iddia edildi.

12BELÖZOĞLU DEVREDE
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BELÖZOĞLU DEVREDE

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'ye önerilen Sosa için Emre Belözoğlu da devreye girecek.

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Sezon bitiminde verdiği röportajda 'kalite' vurgusu yapan Belözoğlu'nun bugün Sosa ile görüşme yapması bekleniyor.

14FORVETE SMOLOV
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FORVETE SMOLOV

Vedat Muriqi konusunda İtalya ve İngiltere'den transfer teklifleri alan ancak henüz bunları kabul etmeyen Fenerbahçe, hücum hattına her halükarda takviye yapmak istiyor. Son iddia ise Fedor Smolov... Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.

15AİSSA MANDİ İDDİASI
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AİSSA MANDİ İDDİASI

Fenerbahçe ayrıca Fedor Smolov ile birlikte Aissa Mandi transferinde de son aşamaya geldi. Real Betis forması giyen futbolcuyla ilgili girişimlerin yapıldığı iddia edildi.

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