Fenerbahçe Son Dakika Transfer haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası şimdi de...

Gökhan Gönül transferi sonrası yaptığı açıklamada "Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. .