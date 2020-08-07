Fenerbahçe Son Dakika Transfer haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası şimdi de...
Fenerbahçe, transferde adeta gövde gösterisi yaparak 4 yıldız ismin transferini resmen açıkladı. Gözler bu isimlerin ardından atılacak imzalara çevrildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, harcama limiti tartışmaları sonrası Twitter'da bıraktığı 'bomba' emojisinin hakkını vererek dört flaş transferi birden kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. .
GÖKHAN GÖNÜL ÇUBUKLU İLE
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadeleri kullanıldı.
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