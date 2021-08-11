Son Dakika: Fenerbahçeli kalecinin nezaketi başına iş açtı! "Altay Bayındır'a çok ayıp ettiler"

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin ligin yeni takımı Giresunspor‘la oynadığı hazırlık müsabakası sahada centilmenlik içinde geçmesine rağmen, maç sonrası Altay Bayındır’ın taraftarlarla yaşadığı gerginlik keyifleri kaçırdı.

Hayatında ilk kez bir Fenerbahçe maçına giden üniversite son sınıf öğrencisi Pınar Kutlu'nun formasını imzalaması için Altay'ı tribüne çağırması sonrası Giresunlu taraftarlarla milli kaleci arasında tatsız bir olay yaşandı.

Sarı lacivertli kaleci, ev sahibi tribününde bulunan Pınar Kutlu adlı taraftarın uzattığı formayı imzalamak üzereyken Giresunlu taraftarlardan bazıları kendisine küfür etti. Olayın 1 numaralı tanığı olan Kutlu, yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı:

İLK MAÇIMDA TATSIZLIK YAŞADIM

İlk kez Fenerbahçe'nin bir maçını stattan seyretme şansı yakaladığını belirten Pınar Kutlu, “Ben Giresun’da yaşıyor, Malatya İnönü Üniversitesinde okuyorum. Sempati duyduğum takımın şehrime geldiğini duyunca sırtında Altay yazan formamı giyip maça koştum. Maçı 90 dakika üzerimde Fenerbahçe formasıyla Giresin taraftarlarının arasından seyrettim. Maç boyunca Altay’a tezahürat ettiğim halde hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Ancak maç bittikten sonra taraftarlar arası gerilimin yansıması olarak böyle bir olay yaşadık. Üzgün olsam da Altay’ın elini tutmayı başardığım için gene de mutluyum” dedi.

ALTAY’IN İYİ NEYETİNİNİN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI

Altay’ı; kültürlü, efendi ve konuştuğunu bilen bir futbolcu olarak tanıdığı için hayranlık duyduğunu belirten Pınar Kutlu, “Hem Fenerbahçe’yi hem de Altay’ı görmek için maça gittim. Maç boyu sürekli ‘Altay’ diye seslendim. Sesimi duydu ve maç oynanırken bana el salladı. Maç bitti, futbolcular soyunma odasına gitti ama Fenerbahçe taraftarları ‘Altay takımı buraya getir’ diyerek tempo tutunca hepsi geri dönüp taraftarı selamladı.

Oradan dönerken Altay büyük nezaket gösterdi ve rakip takım taraftarının arısında olmama rağmen bana yaklaştı ve tokalaştık. Formamı sırtımdan çıkarttım, imzalaması için ona attım. Fakat kız kardeşim Zeynep Güzide, heyecandan çantasındaki kalemi bulamadı. O arada bazı Giresunsporlu taraftarlar Altay’a yönelik küfürler ettiler ve ‘Git burdan’ dediler. Altay da “Terbiyesizlik yapmayın” dedi ve gitti. Altay küfür etseydi haklıyı savunur, memleketimin insanının yanında olurdum. Göğsünde Türk bayrağı taşıyan milli bir sporcuya ayıp ettiler” dedi.

Pınar Kutlu, kardeşi Zeynep Güzide ile gittiği Giresun-F.Bahçe maçında formasını imzalatmak istediği Altay’a yapılanlar nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR

Konuyla alakalı görüşüne başvurduğunuz Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ise “Kötü söz sahibine aittir. Üzücü bir olaydı ama tribündekiler çok genç bir kesimdi. Onlar da pişman olmuşlardır zaten” dedi.

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