Son Dakika: Vitor Pereira ile taraftar arasında '4-4-2' diyaloğu! Portekizli çok sinirlendi...

Spor Arena Detay - İkinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken takımın dizilişini 3-4-3 olarak belirledi.

Oynanan tüm hazırlık karşılaşmalarına 3'lü savunmayla çıkan Pereira, Giresunspor karşısına da Tisserand, Attila Szalai ve Filip Novak savunma üçlüsüyle başladı.

Sağ stoperde Tisserand'a, ortada Szalai'ye ve sol stoperde ise Novak'a forma veren 53 yaşındaki teknik adamla bir taraftar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

PEREIRA'YA 4-4-2 DİYE SESLENDİ

Giresun'da oynanan maçın ilk yarısında Fenerbahçe yedek kulübesinin arka tarafında maçı seyreden bir taraftar, Portekizli teknik adama, "Pereira, 4-4-2!" diye bağırırken buna sinirlenen Pereira tepki gösterdi.

PORTEKİZLİ ÖFKELENDİ

Tribünden çekilen görüntüde, 4-4-2 diye bağıran taraftara Pereira, "Kapa çeneni" diye karşılık verdi.

Çok öfkeli olduğu gözlenen Vitor Pereira, daha sonra sahaya dönerken o anda Giresunspor'un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü geldi.

3-4-3 ORTASINA MİN-JAE KİM GELDİ

3-4-3'ten taviz vermeyen ve bu sezon 3'lü savunma hattıyla oynaması beklenen Fenerbahçe, 24 yaşındaki stoperle takviye yaptı.

Hazırlık maçlarında defans üçlüsünü Tisserand-Serdar-Szalai, Tisserand-Szalai-Caulker, Tisserand-Szalai-Novak, Lemos-Serdar-Novak, Lemos-Gustavo-Caulker şeklinde deneyen Pereira, savunmanın ortası için Güney Korali Min-Jae Kim'i transfer etti.