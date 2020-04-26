Son dakika | Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow'dan Aziz Yıldırımlı paylaşım

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde bir lig şampiyonluğu iki de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Moussa Sow, Instagram hesabından eski günleri yad etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la 2013-14 sezonunda yaşanan şampiyonluğun töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sow, sarı-lacivertli kalp emojileri kullandı.

Senegalli golcünün bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.