Son Dakika: Fenerbahçeli Attila Szalai, transferi için İstanbul'dan ayrıldı!

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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Atilla Szalai, transferi için İstanbul'dan ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Macar stoper, Hoffenheim ile son görüşmeleri gerçekleştirmek için Almanya'ya gitti.

15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim, Bundesliga ekibinden gelen 15 milyon euroluk transfer teklifini kabul etti ve 25 yaşındaki futbolcuya görüşmeler için izin verdi.

Szalai'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Dün gece Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıklamıştı.

"Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir."

52 MAÇTA OYNADI

Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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