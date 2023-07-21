PSG'nin yıldızı Donnarumma'ya hırsızlık şoku! Birbirlerine bağladılar, otele sığındılar...

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Paris Saint Germain'in İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma, geçtiğimiz gece Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde bulunduğu esnada soyguna uğradı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Gianluigi Donnarumma ve eşinin evde bulundukları sırada hırsızlık şoku yaşandı.
DONNARUMMA VE EŞİNİ BAĞLADILAR
Haberde hırsızların, İtalyan file bekçisi ve eşinin ellerini bağlayarak 500 bin euroluk değerli eşyayı aldığı ve daha sonrasında kayıplara karıştığı belirtildi.
BİR OTELE SIĞINDILAR
Donnarumma ve eşinin, hırsızlarından evden ayrılmasının ardından bir otele sığındıkları bilgisi verildi.
Yaşanan olayın şokunu atlatamayan çiftin, bir süre sonra hastaye kaldırıldığı kaydedildi.
Fransız polisinin olaya dair soruşturma başlattığı ve faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.