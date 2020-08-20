MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.08.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir.

Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun  bilgisine sunarız.

Son Dakika | Fenerbahçeden Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle