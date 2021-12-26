Son dakika: Fenerbahçe'den Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
F.Bahçede Alex sesleri İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...F.Bahçe'de Alex sesleri! İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...#Fenerbahçe
Türkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüTürkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
Pjanic transferinin hikayesini anlattı Seregen hocayla İstanbulda oturuyorduk, bana dedi ki...Pjanic transferinin hikayesini anlattı! 'Seregen hocayla İstanbul'da oturuyorduk, bana dedi ki...'#Miralem Pjanic
Bu kez de iptal krizi Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldıBu kez de 'iptal' krizi! Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldı#ABD
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Sayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu Milli Piyango biletlerine yoğun ilgiSayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi#Milli Piyango
Büyük skandal AB bu sözlerle sarsıldıBüyük skandal! AB bu sözlerle sarsıldı#Polonya
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlarİstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar#Papağanlar
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'den Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine tepki

#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Ahmet Ağaoğlu
Son dakika: Fenerbahçeden Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlunun sözlerine tepki

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Başakşehir maçı sonrası şampiyonluğa ilişkin "Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur" ifadelerini Süper Lig'in ikinci yarısı adına soru işareti yaratacak tarzda olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Başakşehir maçı sonrası şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bilecik, Ağaoğlu'nun açıklamalarının ligin ikinci yarısı adına soru işareti yaratacak tarzda olduklarını belirtti.

Ahmet Ağaoğlu ne demişti?

0-0 sona eren Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söylemişti:

"Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur"

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Fenerbahçede Alex de Souza sesleri İkna etmek için girişimlere başlandı...Son dakika: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! İkna etmek için girişimlere başlandı...Haberi görüntüle

"Oynanacak maçları 'soru işareti' haline getirecek bir açıklama"

Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözlerine Twitter üzerinden cevap veren Erol Bilecik, "Bu açıklama, futbol dinamiklerinin olağan akışına aykırıdır. Zira ligin 2.yarısında oynanacak maçları “?” haline getirecek bir açıklamadır. Kıymetli Anadolu kulüplerimizin her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçeden Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlunun sözlerine tepki

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Ahmet Ağaoğlu

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk