Son dakika: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! İkna etmek için girişimlere başlandı...

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Fenerbahçe’de gündemin birinci maddesi, takımın başına getirilecek yeni teknik direktörün kim olacağı... Tıpkı Vitor Pereira’nın göreve getiriliş sürecinde olduğu gibi Fenerbahçe Yönetimi, tarafından sır gibi saklanan yeni teknik direktörün adı tüm camiada en büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Kamu oyunda İsmail Kartal ve Slaven Bilic isimleri öne çıkarken, son günlerde sürpriz isim olarak Alex de Souza konuşulmaya başlandı. Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran, Fenerbahçe’nin yakın tarihinin en büyük efsanesi olarak kabul edilen ‘Doktor’ lakaplı Alex de Souza’yı ikna etmek için girişimlerin başladığı edinilen bilgiler arasında.

KOPAN SEVGİ BAĞI GÜÇLENEBİLİR

Camiada hemen herkesin çok sevdiği, Alex’in göreve getirilmesiyle taraftarlarla yönetim arasında kopan sevgi ve güven bağının yeniden kurulması hedefleniyor. Alex de Souza’nın taraftarların kalbinde geniş bir kredisinin olması, Türk futbolunu yakından tanıması, teknik adam olarak kendini kanıtlama noktasında olması söylentilere güç katarken, en büyük sorunun Brezilyalı’nın henüz kendisini hazır hissetmemesi. Alex’in sezon sonuna kadar teknik direktör olması için ikna edilmesi durumunda gelecek sezonun planını yapması için de teklifte bulunması edinilen bilgiler arasında.

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TEKNiK ADAMLIĞI NiSAN AYINDA BAŞLADI, ŞiMDİ SAO PAULO U20’DE

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Alex de Souza nisan ayından bu yana Sao Paulo U20 Takımı’nı çalıştırıyor. 44 yaşındaki Alex futbolculuk kariyerinde Temmuz 2004-Ekim 2012 arasında Fenerbahçe forması giymiş akabinde kariyerini Coritiba’da noktalamıştı.

Alex, geçtiğimiz günlerde antrenörlükteki ilk yılını anlatan bir röportaj verdi. 44 yaşındaki Fenerbahçee efsanesinin ilk yılki deneyimleri ve teknik direktörlüpe bakış açısı şu şekilde:

"ACELEM YOK, OTURUP KONUŞACAĞIZ"

A takımda veya bir başka takımda görev almak için acelem yok. Futbol dinamik bir yapı ve her şey bir şekilde olması gerektiği gibi oluyor. Hiçbir şeye kestirme yoldan gitmek istemiyorum. Bu sezon bittiğinde Sao Paulo ile oturup konuşacağız. Burada U20 takımında mı kalacağım veya bakşa bir kulübe mi gideceğim belli olacak.

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"OYUNCULARIMLA İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUM"

İletişime ve diyaloğa çok önem veriyorum. Futbolcular da insan, onların da farklı duyguları var. Bazı antrenörlerin benimle kurmasını istediğim türden bir ilişkiyi oyuncularımla kurmak için ilk günden itibaren çaba harcadım ve bunu başardığımı düşünüyorum.

"YAŞADIĞIM EN BÜYÜK ZORLUK OYUNCULARIN SÜRELERİNİ AYARLAMAK"

İlk yılımda yaşadığım en büyük zorluk oyuncuların aldığı süreler. Her oyuncula olabildiğince fırsat tanımaya çalışıyorum. Bir yandan takımın başarısı için mücadele ederken bir yandan da oyuncuların kendilerini gösterecek şanslar bulmalarını istiyorum. 16-20 yaş aralığında futbolcularım var ve biliyorum ki onlar da A takıma çıkmak veya transfer olmak için heyecanlılar.

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"CRESPO VE CENI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Ben çabuk öğrenen bir insanım. A takımın önceki teknik direktörü Hernan Crespo ile çok vakit geçiriyordum. Crespo ayrıldıktan sonra yerine gelen Rogerio Ceni ile de oturup konuşuyoruz. Bu sohbetlerin bana çok katkısı oluyor.