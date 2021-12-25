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Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ameliyat oldu

#Nando De Colo#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Bekoda Nando De Colo ameliyat oldu

EuroLeague'deki Asvel maçında sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo ameliyat edildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Asvel ile oynadığımız EuroLeague maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando De Colo’ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." denildi.

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