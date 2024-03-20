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Son Dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu! Galatasaray'ın tavrı ne olacak? İlk açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeden TFFye Süper Kupa başvurusu Galatasarayın tavrı ne olacak İlk açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 13:49

Bu sezon ligde kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da oynayacağı Süper Kupa öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, iki örnekle TFF'ye resmi başvuruyu yaptı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nin ertelenmesi ve maçın mayıs ayında oynatılması için TFF’ye resmen başvuruda bulundu.

Sarı lacivertliler, buna gerekçe olarak Konferans Ligi çeyrek finali ve Yunanistan Federasyonu’nun Olympiakos’un maçını ertelemesini örnek gösterdi.

Yunanistan ekibinin 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

ŞANILURFASPOR BAŞKANI İZOL 'BİZE ULAŞAN BİLGİ 6 NİSAN' DEDİ

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Fenerbahçeden TFFye Süper Kupa başvurusu Galatasarayın tavrı ne olacak İlk açıklama...

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GALATASARAY'IN TAVRI NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki talebinin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili "TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak." şeklinde konuştu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ 

03 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 31. hafta: Adana Demirspor

07 Nisan 2024
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray

11 Nisan 2024
Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç: Olympiakos - Fenerbahçe

14 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 32. hafta: VF Karagümrük (D)

18 Nisan 2024
Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş: Fenerbahçe - Olympiakos

21 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 33. hafta: Sivasspor (D)

28 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 34. hafta: Beşiktaş

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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