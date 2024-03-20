Son Dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu! Galatasaray'ın tavrı ne olacak? İlk açıklama...

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Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nin ertelenmesi ve maçın mayıs ayında oynatılması için TFF’ye resmen başvuruda bulundu.

Sarı lacivertliler, buna gerekçe olarak Konferans Ligi çeyrek finali ve Yunanistan Federasyonu’nun Olympiakos’un maçını ertelemesini örnek gösterdi.

Yunanistan ekibinin 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

ŞANILURFASPOR BAŞKANI İZOL 'BİZE ULAŞAN BİLGİ 6 NİSAN' DEDİ

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel." ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY'IN TAVRI NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki talebinin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili "TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak." şeklinde konuştu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ



03 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 31. hafta: Adana Demirspor



07 Nisan 2024

Turkcell Süper Kupa: Galatasaray



11 Nisan 2024

Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç: Olympiakos - Fenerbahçe



14 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 32. hafta: VF Karagümrük (D)



18 Nisan 2024

Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş: Fenerbahçe - Olympiakos



21 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 33. hafta: Sivasspor (D)



28 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 34. hafta: Beşiktaş

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