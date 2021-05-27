Son Dakika: Fenerbahçe'den iki transfer bombası birden! Shaqiri için görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Yeni sezona Emre Belözoğlu yönetiminde girecek Fenerbahçe Arnavut asıllı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürerken sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri oldu.

Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil...

'SHAQİRİ İLE ANLAŞMAK KOLAY'

Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil.

Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, İngiliz ekibinde 63 maça çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi. Shaqiri asıl patlamayı altyapısından yetiştiği Basel'de 130 karşılaşmada 23 gol, 27 asist yaparak gerçekleştirdi.

BORİNİ İLE İLK GÖRÜŞME

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ten transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı. Biglia, Fatih Kuruçuk ve Ndao konuşulurken sarı lacivertlilerin ikinci yarıya damga vuran Borini'yi kadrosuna katma amacında olduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre ise Geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük’e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük’le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi.

Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç’un iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karagümrük’ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.