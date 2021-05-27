Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Ters köşe, Karagümrük'ten Kadıköy'e.. İlk görüşme yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Sezon boyunca Karagümrük’ün yıldızları Fenerbahçe’yle anıldı. Özellikle Biglia ve Ndao bir süredir Sarı-Lacivertliler’le adı anılan isimlerdi. Genç stoper Fatih Kuruçuk’un da ismi geçti. Biglia e Ndao’yla ilgili lig biter bitmez harekete geçmesi beklenen Kanarya, Kırmızı-Siyahlı takımdan bir transfer yapacak. Ancak bu isimler ne Biglia ne de Ndao. Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim Fabio Borini...

İlk görüşme yapıldı

Fanatik'te yer alan habere göre; Geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük’e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük’le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç’un iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karagümrük’ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tecrübesi yüksek

Kariyeri boyunca Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi önde gelen kulüplerin formasını giyerek önemli bir tecrübe edinen Borini’nin sezonun flaş takımı Karagümrük’te 1 yıl daha kontratı bulunuyor. İstanbul ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 asistlik istatistik ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’den gelen öneriye son derece sıcak baktığı bildiriliyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...