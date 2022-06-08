Son dakika: Fenerbahçe'den Gabigol için yeni formül! Marcelo ve Slimani iddiası...

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Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin yerli ve yabancı basından sürpriz iddiaları haberimizde derledik.

GABIGOL İÇİN YENİ FORMÜL

Fenerbahçe, Gabigol’e yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Jorge Jesus, eski öğrencisini çok istiyor, Brezilyalı yıldız da Jesus’la Sarı-Lacivertli ekipte yeniden buluşmayı... Ancak Flamengo’yu, kadrosunun en değerli ismini satması konusunda ikna etmek hiç kolay değil. Yönetim, Kırmızı-Siyahlılar’la orta yolu bulmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Yüksek bir bedelle kiralama, bonservisinin yüzde 50’sini satın alma gibi seçeneklerin yanına yeni bir plan daha eklendi: Diego Rossi takası... Flamengo, Uruguaylı yıldızı yakından takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor. Fanatik'in haberinde Fenerbahçe’nin, Sambacı’nın transferinde bonservis bedelini düşürmek için Rossi’yi teklif edebileceği kaydedildi. Bu arada Gabigol’ün, Sarı-Lacivertliler’e transfer olma yönündeki talebini Flamengo’ya ilettiği de öne sürüldü.

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MARCELO HEYECANI

15 yıllık Real Madrid kariyerini noktalayan Marcelo için Fenerbahçe'de heyecan yaşanıyor. Brezilya basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, ülkesindeki takımların Marcelo’yu istediğini ancak oyuncunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğu belirtilmişti. Benzer bir iddia Fransa’dan geldi. Buna göre 34 yaşındaki sol bek için Lyon ve Marsilya devrede. Haberde, Lyon’un 3.5 milyon Euro’luk maaş teklifinin Marcelo tarafından geri çevrildiği belirtildi.

Marsilya’nın ise Fenerbahçe gibi senelik 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Mavi-Beyazlılar’ın bu transferde çok istekli oldukları kaydedildi. Ancak Marcelo konusunda hem Jorge Jesus faktörü, hem de bir dönem Fenerbahçe forması giyen vatandaşlı Roberto Carlos, Alex De Souza, Edu Dracena gibi isimlerin yoğun tavsiyeleri nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in şu anda daha avantajlı olduğu kaydedildi. Yoğun geçen, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu ile geçen sezonun ardından tatile çıkan tecrübeli yıldızın yakın zamanda geleceğiyle ilgili son kararını vereceği öğrenildi.

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LINCOLN İÇİN PORTO İLE KARŞI KARŞIYA

Portekiz'in Record Gazetesi, Fenerbahçe ile Porto'nun Brezilyalı yıldız Lincoln için karşı karşıya geldiğini yazdı.

Porto, bir süredir 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Santa Clara ile pazarlıklar devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in de devreye girdiği kaydedildi. Sol ayağını kullanan Lincoln, Gremio altyapısındayken Brezilya'nın potansiyel yıldızlarından biri olarak görülüyordu. 23 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunu o sezon 1. lig'de mücadele eden ve şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti.

SLIMANI İDDİASI

Portekiz gazetesi Record, Jorge Jesus'un Sporting'den eski öğrencisi Islam Slimani'yi Fenerbahçe'de görmek istediğini iddia etti. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Cezayirli, beklenen katkıyı verememiş ve taraftarın tepkisini çekmişti. Slimani sonraki sezonlarda farklı bir kimliğe bürünmüş ve gollerini sıralamıştı.