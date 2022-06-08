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Son Dakika: Jorge Jesus'un yakın arkadaşı Ocvatio Machado'dan Fenerbahçe açıklaması!

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Octavio Machado
Son Dakika: Jorge Jesusun yakın arkadaşı Ocvatio Machadodan Fenerbahçe açıklaması

Jorge Jesus’un yakın arkadaşı olan teknik direktör Ocvatio Machado, “Bir başkan 1 değil, 2 değil, tam 3 kere Portekiz’e geliyorsa, bu sizi etkiler. İngiltere’den Everton gibi başka ülkelerden de teklif aldı ancak kupalar kazanmak için Fenerbahçe’yi seçti” dedi.

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Fenerbahçe ’nin takımın başına Jorge Jesus’u getirmesinin yankıları Portekiz’de devam ediyor. Bazı yorumlarda, başka teklifler olmasına rağmen tecrübeli çalıştırıcının Sarı-Lacivertliler’i seçmesinin şaşkınlık yarattığı belirtiliyor.

Jesus’un uzun süredir en yakın arkadaşlarından biri olan Octavio Machado, verdiği röportajda başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe’ye geliş sürecini anlattı.

Fanatik'in derlediği habere göre; uzun yıllar teknik direktörlük yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Machado, “Eğer bir takımın başkanı, üstelik Fenerbahçe gibi bir kulübün başkanı sizin için 1 değil, 2 değil tam 3 kere Portekiz’e geliyorsa bu sizi etkiler. Sizi ne kadar çok istediğini gösterir” diye konuştu.

‘Mario’nun gideceğini sanmam’

Octavio Machado, “Jorge’yi İngiltere’den Everton ve başka ülkelerden takımlar istedi. Ancak o ortalama bir takımda mücadele etmektense kupalar kazanmak için Fenerbahçe’yi seçti” ifadelerini kullandı. Portekizli eski çalıştırıcı, Benfica’lı Joao Mario’nun Jesus’u takip ederek Fenerbahçe’ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili bir soruya, “Bunun olacağını sanmıyorum. Çünkü Benfica, Mario’yu takımda tutmak istiyor” yanıtını verdi.

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‘İstese 4 yıllık imzalardı’

Machado son olarak, Jorge J esus’un görevden ayrılmasına rağmen mayıs ayının sonuna kadar Benfica’dan maaş aldığı için yapılan eleştiriler hakkında, “Flamengo’dan ayrılıp Benfica’ya geldiğinde 4 yıllık bir sözleşmeye imza atabilirdi. O dönemdi başkan Vieira’nın isteği buydu ancak Jorge bunu geri çevirdi ve 2 yıllık imza attı” yorumunu yaptı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Octavio Machado

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